Papenburg. Trotz des Dauerregens haben am Sonntag Tausende am Straßenrand den Karnevalsumzug in Papenburg gefeiert. Der Papenburger Carnevals Verein (PCV) durfte sich sogar über mehr Teilnehmer und Gruppen freuen als im Vorjahr. Der PCV hat ein überaus positives Fazit des Tages gezogen.

Nach Angaben von Zugmarschall Bernd Hinrichs hatten sich trotz der schlechten Wettervorhersagen noch einige Gruppen kurzfristig entschieden, an dem närrischen Umzug vom Obenende zum Untenende teilzunehmen. Nach seinen Angaben waren 95 Zugnummern vergeben worden, 75 davon verfügten über einen Mottowagen. „Eine ganz tolle Zahl“, wie Hinrichs fand. Insgesamt waren 1950 Teilnehmer beim Umzug dabei und damit ebenfalls leicht mehr als im vergangenen Jahr.

Ebenfalls zufrieden war Hinrichs mit der Zuschauerresonanz, auch wenn es an den Straßenrändern, insbesondere zwischen Vosseberg und Hauptkanal nicht ganz so dicht gefüllt waren wie im Vorjahr, was am Wetter gelegen haben dürfte. Dabei hatte PCV-Ehrenpräsident Lukas Kampeling am Morgen beim traditionellen Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche im Vosseberg noch eindringlich dafür gebetet, dass die Wolken zumindest zeitweise den Wasserhahn abdrehen und es aufheitert – seine Bitte sollte unerfüllt bleiben. Dennoch sagte Kampeling zufrieden: „Die Menschen lassen sich vom Regen die Laune nicht verderben.“



Brexit und Donald Trump als Thema

Viele Gruppen hatten sich an das Jahresmotto des PCV angepasst, das lautete: „Der Hexenkessel raucht und knallt beim PCV im Zauberwald.“ Zu sehen waren zauberhafte Piraten, Harry-Potter-Kostüme, Waldfeen, Moorhexen, Hexen und Zauberer, Zwerge, futuristische Zauberwesen, Märchenfiguren oder Blumenwesen. Es gab aber auch Gruppen, die sich nicht nach dem Motto richteten und als Schlümpfe, Teletubbies, Polizisten oder im 80er-Jahre-Look ihren Spaß hatten. Die Gruppe „Crazy in Pink“ schrieb auf ihren Mottowagen. „Nicht jeder Prinz kommt uff‘m Pferd“. Auch maritime Themen wie große Schiffe wurden wieder in Kostüme und Mottowagen umgesetzt.

Zum Teil wurden auch politische Themen aufgegriffen. So war der SV Blau-Weiß Papenburg mit einem Mottowagen am Start, auf dem der US-amerikanische Präsident Donald Trump zu sehen war mit dem Spruch: „We make blau weiß great again“. Auch der PCV hatte wieder einen politischen Mottowagen erstellt, der das Thema Brexit aufgriff. Zu sehen war ein Brite und eine Gedankenblase mit der Aufschrift „The Britisch Empire“. Aus dem Hintern des Briten kam eine braune Wurst, auf der „Brexit“ stand.

Lob von der Polizei

Sehr zufrieden war Zugmarschall Bernd Hinrichs mit dem organisatorischen Ablauf. Es gab so gut wie keinen Stillstand. Noch vor 16 Uhr waren sämtliche Gruppen und Mottowagen auf den Marktplatz gefahren, sodass gegen 17.30 Uhr die Aufräumarbeiten entlang des Zugweges beendet waren und der Verkehr wieder freigegeben werden konnte. „Wir haben ein großes Lob von Ordnungsamt und Polizei bekommen. Es hat während des Umzugs keinen nennenswerten Ärger gegeben“, sagte Hinrichs am Abend auf Anfrage. Das war im vergangenen Jahr noch anders, als es zwischen Vosseberg und Hauptkanal Ärger wegen Vandalismus und anderen negativen Begleiterscheinungen gegeben hatte. Deshalb verzichtete der PCV in diesem Jahr auf eine Pause während des Zuges – offenbar die richtige Entscheidung. 16 zusätzliche Sicherheitskräfte hatte Hinrichs im Einsatz, die an neuralgischen Punkten eingesetzt wurde. So war der Fachmarkt Babyland am Gasthauskanal komplett eingezäunt worden und wurde durch zwei Sicherheitskräfte geschützt. Auch diese Maßnahme bezeichnete Hinrichs als erfolgreich.

Eine genaue Zzuschauerzahl konnte Hinrichs am Abend noch nicht mitteilen, sie dürfte aber leicht unter der 10.000er-Marke geblieben sein.

