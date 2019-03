Karneval in Papenburg 2019: Die schönsten Bilder vom Umzug CC-Editor öffnen

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Dem Dauerregen getrotzt haben am Sonntag, 3. März 2019 die Karnevalisten in Papenburg. Mit 1950 Teilnehmern, verteilt auf 95 Zugnummern, davon 75 mit Mottowagen, hat der Papenburger Carnevals Verein (PCV) trotz des schlechten Wetters mehr Aktive begrüßen können als im Vorjahr. Der Umzug in Bildern.