pm Aschendorf. Seit Oktober 2018 studiert die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Aschendorf das Stück „Unser Ortsjubiläum“ ein. Die Schauspieler haben den hochdeutschen Schwank in drei Akten von der Autorin Beate Irmisch für eine eigene Fassung bearbeitet. Premiere ist am Sonntag, 17. März, 2019 auf einer eigens im Kolpinghaus Aschendorf errichteten Bühne.

In der turbulenten Komödie, in der den Ortsbewohnern ein großes Fest bevorsteht, geraten sich im eigens gebildeten Festausschuss so ziemlich alle Vereinsrepräsentanten in die Haare. Der Bürgermeister und gleichzeitig Präsident des Musikvereins (gespielt von Mario Böhle), seine Freundin (Tina Brunkhorst), die Vorsitzende des Kirchenchors (Maria Leffers) wie auch die Kassiererin (Anke Lammers-Meyer), der Feuerwehrhauptmann (Hermann-Josef Albers), der Präsident und der Kassierer des Sportvereins (Josef Knobloch und Werner Hegemann) als auch die Polizistin des Ortes (Heike Gouterney-Schmitz) haben unterschiedliche und sehr eigensinnige Vorstellungen zur Gestaltung des Festes.

Ausschuss auf den Barrikaden

Auch die Idee von Pastor Bremmel (Heinz-Gerd Wübben), im Rahmen des großen Ortsjubiläums die seit Jahren eingeschlafene Kirmes wiederaufleben zu lassen, stößt trotz der tatkräftigen Unterstützung durch seine Köchin (Monika Meyering) auf nicht allzugroße Begeisterung. Als der Pfarrer dann auch noch den Vorschlag unterbreitet, im Rahmen des Ortsjubiläums ein von ihm selbst geschriebenes Theaterstück aufzuführen, treibt es die Mitglieder des Festausschusses auf die Barrikaden und die Sitzung endet im Chaos.

Das Fernsehen kommt

Doch dann meldet sich der beliebte Fernsehmoderator der Sendung „Hier zu Land“ (Michael Wester) und kündigt seinen Besuch an, um live von dem Ortsjubiläum und der Kirmes zu berichten.

Hinter den Kulissen

Souffleusen sind Iris Böhle und Karin Springfeld. Für Ton und Beleuchtung sorgen Alwin und Friedhelm Terhalle. Für Bühnenbau und Requisiten sind Adolf Springfeld und Thomas Feldmann zuständig. Regisseur ist Thomas Remmers.

Weitere Aufführungstermine

Alle Aufführungen finden im Kolpinghaus Aschendorf statt zu folgenden Terminen: Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr Premiere – Familien- und Seniorennachmittag; Samstag, 23. März, 20 Uhr; Sonntag, 24. März, 19 Uhr; Samstag, 30. März, 20 Uhr; Sonntag, 31. März, 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf sind ab Mittwoch, 6. März, beim Kiosk Bösing erhältlich oder an der Abendkasse. Einlass ist eine Stunde vor Aufführung.