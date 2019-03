Auto am Fahnenweg in Papenburg in Brand geraten MEC öffnen

Ein Auto ist am Freitag vergangener Woche in Papenburg am Fahnenweg in Brand geraten. Foto: Michael Gründel

Papenburg. Ein Auto ist am Freitag, 1. März 2019, in Papenburg am Fahnenweg in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit.