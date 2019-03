Papenburg. Diebe haben in Papenburg in der Nacht zu Freitag Kunststoffpaletten gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Mitteilung der Polizei auf mehrere tausend Euro.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag Zutritt zu einem Firmengelände an der Schulze-Delitzsch-Straße. Mit einem Transportfahrzeug fuhren sie in den rückwärtigen Bereich des Geländes und verluden insgesamt 240 H1-Kunststoffpaletten im Wert von mehreren tausend Euro auf ihr Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 04961 9260.

Ende Januar war es der Polizei in Lorup gelungen, bei der Kontrolle eines Lieferwagens 41 mutmaßlich gestohlene Kunststoffpaletten sicherzustellen. Laut der damaligen Mitteilung der Polizei waren die Insassen des Lieferwagens der Polizei einschlägig wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls bekannt.