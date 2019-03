Papenburg. Kein erholsamer Schlaf über Wochen belastet junge Familien. Rat finden sie im Sozialpädiatrischen Zentrum Papenburg .

Was man früher im Volksmund "Schreikind" nannte, fühlt sich für junge Familien immer noch so schrecklich an, wie diese Beschreibung klingt: Unruhe-Zustände bei Säuglingen, problematische Nahrungsaufnahme und stündlich unterbrochener Nachtschlaf. Wenn junge Eltern nicht mehr weiter wissen können sie auf Überweisung vom Haus- oder Kinderarzt hin das Kompetenz-Team des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) am Marien Hospital Papenburg Aschendorf aufsuchen. (Weiterlesen: Drei Monate Gebrüll: Leben mit einem Schreibaby)

Im SPZ sieht es eher aus wie in einer Kita. An den Wänden leuchten bunte Bilder, es gibt Spielzeug und familiengerechte Möbel. Noch wichtiger: Man nimmt sich Zeit für die Sorgen der Eltern. Auch mal auf das eigene Bauchgefühl zu hören ist wichtig, erklärt Monika Sürken, die Leiterin der Ambulanz für Ausscheidungsstörungen und für die Regulations-Sprechstunde. Die Leiterin des SPZ, Prof. Dr. Andrea Caby pflichtet ihr bei, dass angestrebt werde, die die Ratsuchenden in ihrem eigenen Eltern-Instinkt zu stärken

Großer Einzugsbereich

Für den ersten Termin nimmt sich das Team 60 bis 90 Minuten Zeit, berichten Caby und Sürken. Ein Fragebogen, den Arzt und Eltern im Vorfeld erhalten, gibt schon Aufschluss, welche Fachleute gefragt sein könnten. Anschließend an das ausführliche Gespräch folgt die Untersuchung des Kindes durch Kinderärzte.

Für eine weitere therapeutische Behandlung stehen außerdem Orthopäden, Psychologen, Familientherapeuten, Sozialpädagogen, Physio- oder Ergotherapeuten, Logopäden, Erzieher, Kontinenztrainer, medizinische Fachangestellte, ein Kinderneurologe, eine Urotherapeutin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Diät-Assistenten zur Verfügung, die ebenfalls auf Kinder spezialisiert sind. "Für alle Fragen bei problematischer Entwicklung und auffälligem Verhalten bei Kindern zwischen 0 und 18 Jahren haben wir kompetente Ansprechpartner," unterstreicht die Leiterin des SPZ.

Papenburg ist eines von insgesamt 160 Zentren in Deutschland, Nachbarn sind das SPATZ in Meppen sowie die SPZ in Osnabrück und Oldenburg. Das Papenburger Einzugsbereich umfasst ganz Nordwest-Niedersachsen bis zu den Inseln. "Manche Eltern nehmen mit ihren Kindern Anfahrt-Zeiten von eineinhalb Stunden auf sich. Das zeigt, wie verzweifelt sie sind," verdeutlicht Sürken.

Zweifelhafte Information

Sie hat beobachtet: "Die Unsicherheit bei den Eltern ist groß". Es gebe ein riesiges Angebot an Nahrungsmitteln und Spezialartikeln für die Babypflege. Aber nicht alles, was beworben werde, sei auch eine empfehlenswerte Anschaffung. Zweifelhafte Infos aus Medien und Elterngruppen trügen zur Verunsicherung bei und oft fehle im Haushalt eine erfahrene Person, die einfach mal sagt "Es ist in Ordnung, wie ihr das macht."

Bei manchen Familien reicht schon der eine Termin in Papenburg, um eine dauerhafte Besserung zu erreichen. "Telefonisch bleibt man im Kontakt," erklärt Caby, um den Prozess weiter zu begleiten. Dieser kann sich auch über Monate erstrecken und nach Jahren nochmals wieder aufgenommen werden, wenn nötig. "Bei uns gibt es keine klugen Sprüche, sondern wir entwickeln gemeinsam ein Konzept, das zur Familie passt."

Ganzheitlicher Ansatz

Es sei wichtig, die Eltern zu stärken und den Familien nichts überzustülpen. "Wir sehen hier behinderte, frühgeborene, mangelernährte und übergewichtige Kinder, hören von übermäßigem Medienkonsum oder erfahren von angespannten Familienverhältnissen," erläutert Sürken. Und Caby fügt hinzu: "Darum sehen wir auf die körperlichen, aber auch auf die bio-psycho-sozialen Komponenten und haben eine ganzheitliche Herangehensweise." Das verdeutliche auch das Wort "Sozial" in SPZ.

Wie alle SPZ hat die Papenburger Einrichtung einen enormen Aufnahmedruck. Das mehr als 25 köpfige Team betreut im Jahr knapp 3000 Familien. Die Nachfrage sei aber mehr als doppelt so hoch, berichtet die Leiterin. Darum gebe es je nach Behandlungsart eine Wartezeit von bis zu einem halben Jahr. Für junge Familien mit dem ersten Kind und Notsituationen gebe es aber schnellere Termine in der Ambulanz, ergänzt Monika Sürken.