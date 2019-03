Papenburg. Nicht gezahlte Löhne, ignorierte Kündigungsfristen, fragwürdige Unterkünfte, extremer Leistungsdruck und Korruptionsvorwürfe: Allen unternehmerischen Kontrollmechanismen und Selbstverpflichtungen zum Trotz gibt es aus der Welt der Werkverträge immer wieder Schilderungen über Missstände – auch in Papenburg. Eine Stippvisite in ein Paralleluniversum unserer Region.

Längst prägen sie das Stadtbild. Ein beliebiger früher Freitagabend in einem beliebigen Supermarkt in Papenburg: Männer in Monteur-Montur strömen grüppchenweise herein und legen ihre Ware auf das Band an der Kasse. Fleisch, Alkohol, Knabberkram, Obst. So geht es für viele Werkvertragsarbeiter nach einer Schicht auf der Meyer Werft in den Feierabend.

Bis zu 10.000 Beschäftigte auf der Werft

Zu Spitzenzeiten sind auf dem Gelände des Schiffbauers, dessen Stammbelegschaft derzeit 3450 Köpfe zählt, bis zu 10.000 Menschen beschäftigt, darunter folglich zahlreiche ausländische Werkvertragsarbeiter. Viele davon kommen aus Ost- und Südosteuropa. Ohne sie geht es nicht. Auch nicht in anderen Branchen. Wie beispielsweise ein Großteil der Belegschaft im Schlachthof Weidemark in Sögel, erledigen sie Arbeiten, die Einheimische unter den herrschenden Bedingungen nicht machen wollen.

Nicht jeder Subunternehmer ist ein Ausbeuter

Um eines klar zu sagen: Nicht jeder Subunternehmer ist ein Ausbeuter. Und: Viele Arbeiter werden aus freien Stücken Teil des Systems, weil am Monatsende in Deutschland mehr Lohn übrig bleibt als in ihrer Heimat.

Wenn in der Region Werkvertragler aus Osteuropa Probleme haben, kommt Daniela Reim ins Spiel. Die Rumänin ist im Dienst der vom Land Niedersachsen finanzierten „Beratungsstelle für mobile Beschäftigte“ unterwegs. Reim hört den Arbeitern zu und hilft, wo sie kann.

Ein Zimmer, drei Betten

So wie in einem älteren, verwinkelten Wohngebäudekomplex in Papenburg. Über mehrere Treppen und enge Flure in schummrigem Licht geht es an etlichen Türen vorbei, auf denen handschriftlich Zimmernummern gekritzelt sind. Hinter einer der Türen öffnet sich ein schätzungsweise zwölf Quadratmeter großer Raum. Er ist voll gepfercht mit zwei Etagenbetten, einer Einzelliegestatt, Küchenzeile, Schrank, Tisch und Stühlen. Belegt ist offenbar nur das Einzelbett. Das Etagengestell dient als Gepäckablage. Schwer hängt der Geruch von durchgebratenem Fleisch in der Luft.

Der 43-jährige Schweißer aus Rumänien, der hier nach eigenem Bekunden für 240 Euro pro Monat haust, ist verzweifelt und aufgebracht. Sein Arbeitgeber, ein Unternehmen mit Sitz in Bremen, das Arbeitskräfte auf der Werft einsetzt, habe ihn von einem auf den anderen Tag entlassen und seine Rückkehr per Bustransfer in die Heimat angewiesen, klagt er. Buchstäblich über Nacht solle er sein Zimmer räumen. Daniela Reim dolmetscht.

"Immer nur Stress"

Auslöser seiner abrupten Entlassung sei gewesen, dass er fristgerecht zum Monatsende habe kündigen wollen, weil er mit der Bezahlung nicht zufrieden sei, berichtet der Mann. Zudem sei die Lohnabrechnung intransparent, und Überstunden seien nicht bezahlt worden, behauptet er. Auch ein ganzer Monatslohn stehe noch aus. Laut seinem auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag, den der Mann unserer Redaktion unter die Nase hält, bekommt er bei einer 35-Stunden-Woche einen Stundenlohn von 12,52 Euro brutto. Ein weiterer Grund für den angestrebten Wechsel des Schweißers zu einem anderen Unternehmen sei der hohe Leistungsdruck. „Immer nur Stress“, klagt er.

Beraterin: Mafiöse Strukturen

Seine fristgerechte Kündigung sei jedoch nicht akzeptiert worden, im Gegenteil. „Die schmeißen mich einfach raus“, berichtet der 43-Jährige. Aber nicht nur das. „Wenn du nicht mehr für mich arbeitest, musst du sofort zurück nach Rumänien“, habe man ihm gesagt.

Nach den Worten von Daniela Reim sind das durchaus gängige Methoden in der Subunternehmer-Branche, der sie zumindest in Teilen mafiöse Strukturen bescheinigt. „Es gibt Unternehmen, die machen mit ihren Arbeitern, was sie wollen“, betont Reim. Was sie nach eigenem Bekunden besonders ärgert, sei die „Narrenfreiheit“, die dubiose Firmen auch in Deutschland genießen würden. Aus ihrer Sicht muss endlich eine Gesetzesänderung her, die den prozentual zulässigen Anteil von Werkverträgen in Unternehmen verringert. So habe sie das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. „Mich ärgert, dass sich am System seit Jahren nichts ändert.“

Werft: Nie ohne Papiere

Wie Reim hervorhebt, hält sie die Lage auf der Meyer Werft mitunter für „schlimmer als in der Fleischindustrie“. Nach ihrer Darstellung würden auf der Werft zahlreiche Menschen über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz beschäftigt – und das teilweise ohne Papiere. Die Papenburger Schiffbauer weisen das entschieden zurück und verweisen auf die aus ihrer Sicht engmaschigen Kontrollmechanismen im rechtlich möglichen Rahmen sowie einen Verhaltenskodex.

Grundsätzlich erhalte niemand, der auf der Werft arbeiten möchte, ohne die gesetzlich geforderten Papiere wie Personalausweis oder Reisepass und Krankenversicherungsnachweis beziehungsweise A1-Bescheinigung Zutritt zum Gelände, versichert Werftsprecher Peter Hackmann. „Hierauf wird von uns strengstens geachtet.“ Wie viele Personen unter die Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes fallen, könne beziehungsweise dürfe die Werft nicht ermitteln. „Hierzu müssten wir sämtliche Arbeitsverträge und ähnliche Unterlagen aller auf der Werft beschäftigten Personen einsehen, elektronisch erfassen und auswerten, was uns schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht gestattet ist“, erklärt Hackmann.

"In Rumänien gibt es für mich keinen Job"

Der Schweißer will unterdessen unter keinen Umständen zurück in die Heimat. Vielmehr möchte er weiter auf der Werft arbeiten und seine Familie (Frau und drei Kinder) nach Papenburg holen. „Ich kriege aber keine Wohnung“, klagt der 43-Jährige. Er verhehlt nicht, dass ihn die Aussicht auf bessere Bezahlung nach Deutschland gelockt habe. Zuvor habe er sechs Jahre in Italien gearbeitet, in Rumänien gebe es für ihn keinen Job.

Derselbe Abend, ein anderer Ort in Papenburg. In einem Schnellrestaurant ist Daniela Reim mit einem Dutzend Landsleuten verabredet. Im Minutentakt tröpfelt einer nach dem anderen an den Tisch. Einige haben in Klarsichthüllen lose zusammengeklaubte Arbeitsverträge, Stundenzettel und Lohnabrechnungen dabei und wedeln aufgebracht mit den Unterlagen.

Wie sich herausstellt, waren sie für ein Subunternehmen mit Sitz in Darmstadt ebenfalls auf der Meyer Werft tätig, von dem sich die Schiffbauer aber aufgrund gravierender Verstöße getrennt haben. „Einvernehmlich“, bestätigt Werft-Geschäftsführer Thomas Weigend im Gespräch mit unserer Redaktion. Besagtes Unternehmen habe sich nicht an die Spielregeln gehalten. „Die Kontrolle funktioniert – allerdings zum Nachteil der Beschäftigten“, sagt Reim dazu.

100-fach nicht gezahlt?

Die Arbeiter berichten unterdessen, dass mit dem Tag des Endes der Geschäftsbeziehung zwischen Subunternehmen und Werft auch sie direkt entlassen worden seien – ohne Zahlung des letzten Monatslohns. Rund 100 Arbeiter seien betroffen. „Sie standen von einem auf den anderen Tag auf der Straße“, sagt Reim. Nach Gesetzeslage könne jeder von ihnen seinen Lohn vor dem Arbeitsgericht einklagen. Das sei jedoch unrealistisch, meint die Beraterin. Sie hat kein Verständnis dafür, dass ein solches Unternehmen überhaupt Aufträge bekomme.

Reim berichtet von einem weiteren Fall, in dem ein auf der Werft tätiges Subunternehmen etwa 30 Arbeitern zwei Monatslöhne schulde. „Die Arbeiter sind immer die Verlierer“, klagt die Beraterin. Sie listet eine Reihe weiterer Firmen mit nach ihrer Darstellung fragwürdigen Geschäftspraktiken auf. Mal geht es um undurchsichtige Stundenzettel, mal um die Weigerung einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, mal um bis zu vier verschiedene Arbeitsverträge für einen einzigen Beschäftigten, und mal soll es weder Arbeitsverträge noch Lohnabrechnungen geben. „Man blickt gar nicht mehr durch“, sagt Reim.

Die Meyer Werft tut nach eigenem Bekunden hingegen, was sie kann und was gesetzlich erlaubt ist. Aus der im Zuge der im Frühjahr 2018 erhobenen schwerwiegenden Vorwürfe eines ehemaligen Werkvertragsarbeiters auf der Werft eingerichteten Taskforce ist der Arbeitskreis Werkverträge entstanden, an den sich Arbeiter wenden können. Auch die Betriebsratsmitglieder seien Ansprechpartner. „Wir haben verschiedene Wege geschaffen, und die werden auch genutzt“, sagt Stefan Rieken aus der Rechtsabteilung der Werft. „Und wenn wir von Missständen erfahren, gehen wir dem konsequent nach“, versichert er.

Intensive Prüfung

Geschäftsführer Weigend zufolge müssen sich alle Subunternehmen, die mit der Werft zusammenarbeiten wollen, einer intensiven Prüfung unterziehen, unter anderem durch den Tüv Rheinland. „Jede Firma durchläuft umfangreiche Checks“, sagt Weigend. Allein der Tüv habe bislang gut 100 Unternehmen zertifiziert, die meisten davon mit Auflagen. „Unsere Anforderungen sind hoch“, betont der Geschäftsführer. Und doch werde es neben vielen positiven Beispielen, die mit Werkvertragsfirmen sehr wohl existierten, zwangsläufig immer auch „schwarze Schafe“ geben. Auch bei der Bekämpfung von Kriminalität gebe es schließlich keine 100-prozentige Aufklärungsquote, meint Weigend.

Die Werft versichert, dass sie höchsten Wert auf die Beachtung und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Regelwerken legt. Sie erwarte deshalb von jedem, der für das Unternehmen tätig wird, höchste Ansprüche an Gesetzestreue und korrektes Verhalten. Überdies stelle sich die Werft stets auch der Diskussion um die moralische Verpflichtung, versichert Weigend.

Geldbetrag "eingefroren"

Ausdruck dessen sei im Übrigen auch, dass die Werft im Zuge der Trennung von besagtem Subunternehmen einen bestimmten Geldbetrag „eingefroren“ habe, mit dem gegebenenfalls die betroffenen Arbeiter unterstützt werden können. Das gehe aber nur bei bestimmten rechtlichen Voraussetzungen, beispielsweise im Fall einer Insolvenz des Subunternehmens. Letzteres ist inzwischen eingetreten.

Grundsätzlich werde jedem Fremdarbeiter, der auf die Werft kommt, ein Info-Faltblatt ausgehändigt. Darauf sind unter anderem seine Arbeitnehmerrechte, die Gepflogenheiten der deutschen Sozialgesetzgebung, Hinweise zur Gehaltsabrechnung, Tipps zu Behördengängen und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme aufgelistet. Das Informationsblatt gibt es in neun Sprachen. Hinzu kommen laut Werft der Verhaltenskodex, Tarifverträge inklusive des Haustarifvertrags unter anderem zur Regelung von Arbeitsbedingungen bei Werkverträgen.