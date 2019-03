Papenburg. „Starke Frauen“ heißt eine neue Reihe, die Papenburg Kultur in der Fehnstadt etablieren will. Zum Auftakt gibt es eine Filmführung anlässlich des Weltfrauentages – Gespräch mit der Regisseurin inklusive. Sie hofft, dass sie nicht nur auf Frauen trifft. Unterstützung kommt vom Gleichstellungsbüro der Stadt.

Bisher haben die Gleichstellungsbeauftragten zum Internationalen Frauentag (Freitag, 8. März 2019) ein Frauenfrühstück mit Rahmenvorträgen in wechselnden Gaststätten in Papenburg veranstaltet. Die Resonanz mit jeweils mehr als 100 Teilnehmerinnen sei gut gewesen, sagt die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Bettina Schlereth.

Nun heißt es nicht mehr „Guten Appetit“, sondern „Film ab!“ Im Papenburger Kino wird am Donnerstag, 7. März 2019, ab 19.30 Uhr der preisgekrönte Film „Lou Andreas-Salomé“ gezeigt. Der Eintritt kostet 5 Euro.





Die erste filmische Biografie von Cordula Kablitz-Post (Drehbuch, Regie, Produktion) über die russisch-deutsche Schriftstellerin, Philosophin und Psychoanalytikerin erzählt die Geschichte einer gebildeten, selbstbewussten und emanzipierten Frau im 19. Jahrhundert. „Lou Andreas-Salomé ist vergleichsweise wenig bekannt und deshalb geradezu prädestiniert für den Auftakt unserer Reihe“, sagt Papenburgs Kulturreferent Ansgar Ahlers. Der Film sei alles andere als eine langweilige Geschichtsstunde, sondern modern aufgearbeitet.

Besonders erfreut zeigt sich Ahlers, dass es gelungen ist, die Regisseurin und Produzentin, die mit dem Biopic ihr Spielfilmdebüt feierte, für ein Nachgespräch zu dem Film nach Papenburg kommen wird. Auch Kablitz-Post sei eine „starke Frau“, die sich habe durchboxen müssen, um den Film zu machen. „Sie ist ein Gast, der wunderbar zum Thema passt“, sagt Ahlers.



Zum ersten Mal in Papenburg

Cordula Kablitz-Post hofft derweil, dass auch viele Männer ins Kino kommen. „Es lohnt sich“, verspricht die Regisseurin im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie wird zum ersten Mal in Papenburg sein. Ahlers, den sie 2016 auf einem Zwischenstopp zum Internationalen Filmfestival in Schanghai kennenlernte, habe ihr über die Fehnstadt nur Gutes erzählt.

„Ich freue mich immer, wenn der Film positives Interesse findet. Es ist einfach schön, wenn Menschen Lou-Andreas Salomé kennenlernen und sich mit ihrem Leben auseinandersetzen möchten.“ Dass der Film mit der „unglaublichen Geschichte“ seiner Protagonistin auch jetzt noch international großen Anklang und in etlichen Ländern unter anderem in Frankreich, Brasilien, Spanien, Italien, China, USA und Australien in den Kinos lief, habe sie anfangs nicht für möglich gehalten und freut sie sehr.



Klug, emanzipiert, faszinierend

„Lou Andreas-Salomé“ ist der erste Spielfilm, den Kablitz-Post realisiert hat. „Ich war 17, als ich Lou Andreas-Salomé entdeckt habe“, erinnert sich die Regisseurin daran, als ihr eine Biografie der Schriftstellerin in die Hände fiel. „Sie war klug, emanzipiert, intellektuell und eine faszinierende Frau. Solche Frauenbilder habe ich als junges Mädchen vermisst“, sagt Kablitz-Post. Bis heute gibt es nach ihrer Auffassung immer noch zu wenig positive Vorbilder für junge Frauen.

Im Zuge der Frauenbewegung habe sich zwar viel getan, es sei aber auch noch viel Luft nach oben, beispielsweise beim Thema Lohngleichheit, meint die Regisseurin, die sich filmisch auf Biografien spezialisiert hat.

Ende März startet ihre Doku über die Die Toten Hosen in den Kinos. Der Film über die legendären Düsseldorfer Punkrocker um Frontmann Campino war im Übrigen der letzte, den der scheidende Berlinale-Intendant Dieter Kosslick bei den Festspielen in der Hauptstadt präsentierte. „Das war ein toller Abschluss und die Premiere ein Riesen-Highlight. Das hätte nicht besser laufen können“, schwärmt Kablitz-Post.



In die Papenburger Reihe „Starke Frauen“ passt derweil auch das an den Schulen laufende Schreibprojekt „Ein Tag auf der Johanna“ über die Kapitänsfrau Margaretha Meinders. Im September wird mit deutsch-amerikanische Entertainerin Gayle Tufts eine weitere „starke Frau“ in der Fehnstadt erwartet.