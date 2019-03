Papenburg. Am Splitting links 9 am Obenende in Papenburg starten in Kürze die Arbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus. Auf dem Grundstück ist Ende 2015 ein Haus abgebrannt. Nun entsteht dort ein zweigeschossiger Neubau.

Bauherren sind die Versicherungsfachleute Karl-Heinz Kosse und Andree Bolinius, die am Fahrenkamp in Aschendorf gemeinsam die Allianz-Agentur Kosse und Bolinius betreiben. "Wir benötigen dringend mehr Platz, können aber unsere Räumlichkeiten in Aschendorf nicht erweitern, weil wir keine Baugenehmigung erhalten", berichtet Karl-Heinz Kosse auf Anfrage unserer Redaktion. Weil beide vor kurzem die Allianz-Agentur von Hans Schomaker übernommen haben, der einst im Nachbargebäude Splitting links 10 sein Büro hatte, war es ein glücklicher Zufall für Kosse und Bolinius, das rund 700 Quadratmeter große Grundstück nebenan kaufen zu können. "So brauchen sich die Kunden örtlich nicht umgewöhnen", sagen die Versicherungskaufleute.

Links angrenzend befindet sich das Restaurant Alibaba. Das Grundstück war seit gut zwei Jahren frei, nachdem die Brandruine nach einem Feuer Ende 2015 abgerissen worden war.

(Weiterlesen: Wohnhaus im Zentrum Obenende abgebrannt)



Zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss

Entstehen wird ein zweigeschossiger Neubau. Im Erdgeschoss ist Platz für zwei Gewerbeeinheiten mit jeweils rund 130 Quadratmeter Fläche. In eine wird ihre Allianz-Agentur einziehen, die zweite wird vermietet. Mit Interessenten stehen die Bauherren bereits in Kontakt. Spruchreif sei aber noch nichts. Möglich sei auch, neben der Allianz-Filiale eine Wohnung im Erdgeschoss einzurichten. In den beiden Geschossen darüber entstehen jeweils zwei Wohnungen mit Größen zwischen 54 und 117 Quadratmetern, im Obergeschoss haben die Wohnungen jeweils eine Dachterrasse. Vorgesehen sind insgesamt zehn Kunden- und Anliegerparkplätze, die meisten befinden sich an der Pastor-Hilling-Straße, die fußläufig erreichbar sind.

Mehrere Neueinstellungen geplant



Bei der Fassadengestaltung richten sich beide an die Kanalbaubesatzung, die Kosse zufolge eine Mischung aus Klinker- und Putzfassade vorschreibt. Mit den Bauarbeiten soll es in Kürze losgehen, ein Einzug ist Ende des Jahres denkbar, wenn alles optimal läuft. Kosse und Bolinius investieren nach eigenen Angaben einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag in den Bau. Verbunden mit der zweiten Filiale ist auch eine Steigerung der Mitarbeiterzahl. Der 49- und der 33-Jährige beschäftigen derzeit in Aschendorf sechs Kräfte, künftig sollen es zehn sein. "Aufgrund der guten Lage am Arbeitsmarkt muss man neuen Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld bieten, das schaffen wir mit dem Neubau", sagt Bolinius, der Anfang 2018 in die Agentur in Aschendorf eingestiegen ist und aus Leer stammt.

Anzeige Anzeige





Experten für Agrarversicherungen



Kennengelernt haben sich beide bei ihrem früheren Arbeitgeber, der Sparkasse Emsland. Kosse übernahm die Agentur, die es in Aschendorf an dem Standort bereits seit mehr als 50 Jahren gibt, im Jahr 2014. Neben den üblichen Versicherungs- und Geldanlageprodukten vertreiben sie Spezialversicherungen für Landwirte, beispielsweise gegen Dürre und Tierseuchen. Dafür sind Kosse und Bolinius Vertragspartner der Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG (MM Agrar).