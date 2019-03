Papenburg. Staunend beobachtet Tropen-Helmut die Verwandlungsfähigkeit seiner Bad Papenburger zu Karneval. Dabei meint er nicht unbedingt die Verkleidung. Außerdem verrät er, warum es zur Blumenschau Motorsägenkurse für Senioren geben wird:

„Der durchschnittliche Bad Papenburger definiert sich bekanntlich selbst als bodenständige, bibelfeste und grundsolide menschliche Kreatur. Wie es sich verhält, wenn die subjektive Eigenwahrnehmung der bitteren Realität begegnet, offenbarte nun Finanzminister Hilbers auf der Gerd-Bliede-Gala. Er stellte fest, dass das, was in unserem Städtchen als ,Vorglühen‘ bezeichnet wird, andernorts bereits in die Kategorie ,Koma-Saufen‘ falle. Ich kann Milliarden-Reinhold da nur beipflichten. Steht doch in der Ems-Metropole der imposante und illustre Karnevalsumzug vor der Tür. Dem Bad Papenburger gelingt es dann, sich mit einem gewissen Hochmut so schnell wie möglich in eine ungehemmte und geräuschvolle Variante seiner selbst zu trinken.

Der Staatsfeind Nummer 1

Geräuschvoll geht es derweil auch in jedem Winkel unserer Stadt zu. Nachdem man nämlich erkannt hat, dass es auf lange Sicht keinen Sinn macht, Kinder und Jugendliche aus der Gesellschaft auszugrenzen und kulturelle wie soziale Angebote ausschließlich für die Liga der Senioren bereitzuhalten, hat in Bad Papenburg nun der Baum die junge Generation als Staatsfeind Nummer 1 abgelöst. Und man wird nicht müde, die als Störenfriede identifizierten belaubten Giganten kräftig abzuholzen. Mitunter kommt es mir vor, als spielte das Ensemble aus dröhnenden Kettensägen eine Sinfonie in Dur und Moll.

Ausschuss für Rodung, Kahlschlag und Betonierung

Diesem Frevel auf den Grund gehend, befragte ich einen Vereinskameraden, der seinen Namen nicht in der Kolumne lesen möchte und in seiner Funktion als Ratsherr dem Ausschuss für Rodung, Kahlschlag und Betonierung stellvertretend vorsitzt. Viel mehr als ein Kopfschütteln und einen scharfen Blick hatte er als Antwort nicht parat.

Motorsägen-Kurse für Senioren

Immerhin erfuhr ich, dass es anlässlich der Blumenschau eine besondere touristische Attraktion geben wird: Motorsägen-Kurse Ü 65 für waldarbeitsinteressierte Senioren, die als Brennholzselbstwerber agieren möchten. ,In d‘ Stadtpark stahn noch mennig Boomen, de mi een Doorn in d‘ Oog sünd‘, so der Vereinskamerad und wies auf zahlreiche Ausgleichsflächen hin, bei denen es sich um ein paar mit Begonien hübsch bepflanzte Kübel auf Obenender und Aschendorfer Verkehrsinseln handeln wird.

Bemerkenswerte Kostümierung

Das Orchester der Kettensägen ist auch meiner Nachbarin Bini Pötter nicht verborgen geblieben. Sie wird übrigens, wie in jedem Jahr, dem Bad Papenburger Karnevalsumzug beiwohnen. Ihre bemerkenswerte Kostümierung kenne ich schon: Bini wird ihre wachsamen Augen schwarzumrandet schminken, sich in einen engen Rollkragenpullover zwängen und dazu eine dunkle Pagenkopf-Perücke mit breitem Haarband und 70er-Jahre-Volumen kombinieren. Dabei wird Bini ihre dunkle Stimme melodisch erheben, um einen Klassiker deutscher Musikgeschichte zum Besten zu geben. Und zwar so, dass es mich regelrecht schaudert. ‚Mein bester Freund ist mir verloren. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot.‘

* Helmut Tropen, eine Kunstfigur des Papenburgers Achim Goldenstein, nimmt für unsere Zeitung an jedem ersten Samstag im Monat die großen und kleinen Geschehnisse seiner geliebten Heimatstadt mit satirisch-spitzer Feder aufs Korn.