Papenburg. Familien mit sterbenden Kindern auf dem schweren Weg begleiten – das wollen zwölf Menschen, die in Papenburg am ersten Lehrgang zum Kinderhospizbegleiter des Vereins Helpful teilnehmen. Die Motivation und die Hintergründe eines jeden einzelnen sind dabei sehr verschieden und zum Teil sehr emotional.

Seit Herbst vergangenen Jahres kommt der Kurs unter der Leitung der ausgebildeten Kinderhospizbegleiterin Gizella Smits-Szabo in der Helpful-Geschäftsstelle am Vosseberg zusammen. Der Grundkurs "Vorbereitung Ehrenamtlicher in der Sterbebegleitung" umfasst insgesamt acht Module, die unter anderem unter den Schwerpunktthemen "Wahrnehmen", "Mitgehen", "Verstehen" und "Loslassen" stehen.

Abschied von einem geliebten Menschen nehmen

Mit jedem Thema beschäftigen sich die neun Frauen und drei Männer an jeweils einem Abend für rund drei Stunden. Gegen Ende des Grundkurses steht die Auseinandersetzung mit dem "Loslassen" an, also dem Abschied nehmen von einem geliebten Menschen.

An diesem Abend geht der Blick der Kursteilnehmer im Helpful-Seminarraum wie bei jedem Treffen zunächst auf den Fußboden, auf dem der Themenschwerpunkt symbolisch dargestellt ist. Auf einem großen Tuch ist unter anderem eine Filmrolle abgelegt, die den Film des Lebens des Verstorbenen darstellen soll. Auch ein auf Pappe aufgeklebtes Herz mit einem Messer in der Mitte als "Stich ins Herz" ist zu sehen. Zudem brennt eine Kerze und ein auf Papier gedruckter Anker sowie eine Leine, die das Loslassen symbolisieren soll, liegen auf dem Tuch, auf dem auch das Kindersachbuch "Lilly ist ein Sternenkind" als Erklärstück für die zurückbleibenden Geschwister niedergelegt ist.



Mit einem "mulmigen Gefühl" in den Abend

Die Atmosphäre ist den Thema entsprechend zurückgenommen. Bei der Fragerunde zu Beginn äußert eine Kursteilnehmerin, "dass sie mit einem mulmigen Gefühl" in den Abend geht. Die Frau hat selbst ein Kind verloren. Mit der angestrebten Ausbildung zur Kinderhospizbegleiterin möchte sie anderen Familien, den Gleiches bevorsteht, unterstützend zur Seite stehen.

Eine weitere Frau in der Runde arbeitet als Kinderkrankenschwester. Der Umgang mit Totgeburten gehört auch zum ihrem Beruf. Sie möchte aus der Weiterbildung ein Rüstzeug mitnehmen, dass sie im Umgang mit den Eltern eines totgeborenen Kindes stärkt.



Doch bevor der Kurs in die inhaltliche Auseinandersetzung geht, stehen Lockerungsübungen an, in denen der Körper an- und entspannt werden soll. "Im weitesten Sinne hat auch das etwas mit Loslassen zu tun", erklärt Christina Vinke, die gemeinsam mit Smits-Szabo den Kurs leitet.

"Gruß und Abschied ist nicht nur ein Akt, es drückt auch etwas aus" Gizella Smits-Szabo, Kursleiterin

Nach den Körperübungen setzen sich die Kursteilnehmer in Kleingruppen zusammen und tauschen sich darüber aus, wie Begrüßungen und Verabschiedungen im Alltag aussehen. Liebevolle Umarmung oder nüchterne Händedruck: "Gruß und Abschied ist nicht nur ein Akt, es drückt auch etwas aus", erklärt Smits-Szabo. Nach ihren Worten eine sehr sensible Angelegenheit, die auch unangenehm sein kann. "Möchte ich überhaupt einen Körperkontakt oder halte ich es lieber kurz? Ein Gruß oder ein Abschied sind sehr aussagekräftig und sagen viel über die Intensität des Kontakts aus."



Im weiteren Verlauf wird dies konkretisiert auf das Abschied nehmen von einer sterbenden Person. "Ein einschneidendes Ereignis", weiß die Kursleiterin. "Die Begleitung hat ein Ende gefunden. Doch wie kann dieser Moment gestaltet werden?" Smits-Szabo nennt Rituale wie das symbolische Öffnen eines Fensters, das Anzünden einer Kerze, das Schließen der Augen oder das Falten der Hände des Verstorbenen, ein Rosenkranzgebet sowie die Krankensalbung. "Wie dieser Augenblick gestaltet wird, kann bestimmt werden, wenn frühzeitig in der Familie darüber gesprochen wird."

"Es ist fast egal, was man macht. Wichtig ist, dass der Sterbende fühlt, dass man da ist" Heinz Vinke, Kursteilnehmer

"Es ist fast egal, was man macht. Wichtig ist, dass der Sterbende fühlt, dass man da ist", teilt Heinz Vinke mit. Der frühere Leiter der Berufsbildenden Schulen Papenburg engagiert sich in einem Arbeitskreis mit weiteren zehn ehrenamtlich Aktiven bei Helpful und nimmt auch an dem Kurs teil. Im Sterbefall sei die Nähe besonders wichtig. "Alle wollen die Hand", so Vinke. Die Frage, ob ein Hospizbegleiter beim Tod dabei sein soll, könne Smits-Szabo zufolge im jeweiligen Austausch mit den Familien nur individuell beantwortet werden.



Praktikum im Sommer

Mit einem Auszug der Geschichte "Der Tod und Gänsehirt" von Janosch beschließt Christina Vinke den Abend. In dem Märchen holt der Tod viele, die im Leben mehr wollten, und auf dem Rückweg den Gänsehirt, der nichts braucht als die Töne seiner Flöte.

Für die Kursteilnehmer steht nach Beendigung des Grundkurses im Sommer ein Praktikum an. Zudem sind Tagesfahrten zum Hospizhuus in Leer und zum Kinderhospiz Löwenherz in Syke vorgesehen. Ein Vertiefungskurs im Herbst stellt den Abschluss des Lehrgangs dar.