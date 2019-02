Papenburg. Eigentlich wollte der Vorstand des Förderkreises Obenende, dem Zusammenschluss der Kaufleute in dem Papenburger Stadtteil, zurücktreten und die Aufgabe in jüngere Hände übertragen. Dieses Vorhaben ist gescheitert, weil aus den Reihen der spärlich besuchten Jahreshauptversammlung niemand diese Aufgabe übernehmen wollte. Was wird jetzt aus Großveranstaltungen wie der Braderie, die im vergangenen Jahr dank Sängerin Kerstin Ott Tausende anlockte?

Die Führungsriege der Obenender Kaufmannschaft muss ihre Aufgaben bis auf Weiteres zwangsläufig kommissarisch fortsetzen.

Ein Inhaber eines Fachgeschäftes am Splitting machte seiner Verärgerung deutlich Luft: „Das ist ja beschämend und widerspricht jedweder Wertschätzung“, sagte er erbost zu der Tatsache, dass von 24 Kaufleuten nur neun der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt waren. Schließlich gehe es um die Zukunft des Obenender Einzelhandels und um die Interessen eines ganzen Stadtteiles, sagte der Ladeninhaber. Ein Lob zollte er dem bisherigen Vorstand, die sämtliche Aktionen in den vergangenen zwei Jahren praktisch im Alleingang hätten durchziehen müssen.

Event-Agentur hat vereinbarte Summe für Braderie nicht bezahlt

Schriftführer Carsten Schumacher erinnerte in seinem Rückblick an die jüngsten Veranstaltungen. Hervor hob er dabei die Goldtaleraktion zu Weihnachten, bei der es Autos für die Kundschaft zu gewinnen gibt, die Oldtimertreffen und die Julimarkt-Braderie. Letzter Punkt löste eine lebhafte Diskussion aus, nachdem Schatzmeisterin Andrea Plock verkünden musste, dass die Event-Agentur die im vergangenen Jahr vertraglich vereinbarte Summe in Höhe von 2.800 Euro trotz Mahnung noch immer nicht bezahlt hat. Die Agentur hatte mit den Kaufleuten vereinbart, sich um den Getränkeverkauf, das Kassieren der Eintrittsgelder und andere Dinge zu kümmern und dafür eine pauschale Summe zu zahlen.

Nach eingehendem Meinungsaustausch verständigten sich die Anwesenden darauf, dem Veranstalter eine Zahlungsfrist zu setzen. Einig waren sich die Anwesenden, dass das traditionelle Open-Air-Musikevent alljährlich mehrere Tausend Besucher zum Obenende lockt und damit einen Höhepunkt im Veranstaltungsreigen der Stadt Papenburg darstellt. Es soll also keinesfalls sterben. Daher wolle man mit der Event-Agentur das Gespräch suchen und dabei erste Pflöcke für die Neuauflage der Julimarkt-Braderie einschlagen.

Vorsitzende und Stellvertreter wollen zurücktreten

Ergebnislos blieb der Tagesordnungspunkt Neuwahlen zum Vorstand. Sowohl die Vorsitzende, Kerstin Millow, als auch ihr Stellvertreter Alois Hockmann hatten eine erneute Kandidatur ausgeschlossen. Da sich weder im Vorfeld noch unter den Anwesenden Bewerber für eine Nachfolge finden ließen, wurde der Vorstand aufgefordert, kommissarisch weiterzuarbeiten. Neben dem Führungsduo werden Andrea Plock als Kassiererin, Astrid Schumacher als 3. Vorsitzende und Carsten Schumacher als Schriftführer ihre Aufgaben bis auf Weiteres fortsetzen. In der nächsten Sitzung soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Kritik an Goldtaler-Aktion

Mehrere Versammlungsteilnehmer äußerten ihren Unmut über die Weihnachtsverlosung in Papenburg. Für die gemeinsame Goldtaler-Aktion 2018 hatte die gesamte Papenburger Kaufmannschaft, also auch die Kaufleute am Untenende und in Aschendorf, wie berichtet zugunsten von drei Autos auf die sonst übliche breite Streuung der Gewinne in Form von Warengutscheinen und Wochenhauptpreisen verzichtet. Von den Spielteilnehmern sei kritisiert worden, dass sie nur noch drei Chancen auf den Gewinn eines von drei Preisen anstelle von fünf auf mehr als 200 Sachpreisen gehabt hätten. Der Förderkreis Obenende will sich nun mit den beiden anderen Werbegruppen zusammensetzen, um noch für dieses Jahr eine Steigerung der Attraktivität oder eine Alternative herbeizuführen.