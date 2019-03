Der Angeklagte handelte mit Marihuana, um sich seine eigene Sucht zu finanzieren. Symbolfoto: dpa

Papenburg. Das Schöffengericht am Amtsgericht Papenburg hat einen 34-jährigen Mann aus dem nördlichen Emsland zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in drei Fällen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat.