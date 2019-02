Papenburg. Der Heimatverein Papenburg bleibt bis auf Weiteres Mieter im städtischen Bahnhofsgebäude. Das teilte Stadtbaurat Jürgen Rautenberg auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Damit widerspricht die Verwaltung im Rathaus einer Äußerung der ehemaligen Vereinsvorsitzenden Martina König. Sie hatte in einem Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass der Mietvertrag zwischen Verein und Stadt zum 28. Februar 2019 definitiv auslaufen und nicht verlängert werde. Als „absolute Endzeit“ sei der der 28. Februar schriftlich fixiert, hatte König gesagt.

Lager für Exponate

Der Heimatverein lagert seit seinem Auszug aus dem Alten Amtshaus im Jahr 2016 seine Exponate in dem Bahnhofsgebäude. Bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins hatte der Besitzer der Alten Drostei, Willy Lückmann, eine Rückkehr des Vereins in sein ehemaliges Domizil angedeutet. Bevor Lückmann das Gebäude Ende 2016 kaufte, firmierte es unter dem Namen Altes Amtshaus und war von der Stadt gemietet. 20 Jahre waren die Heimatfreunde dort zuhause gewesen. Dann hatte die Stadt den Mietvertrag mit den damaligen Besitzern wegen jährlicher Mietkosten in Höhe von 32 000 Euro auslaufen lassen.

Stadt hat noch keinen Käufer gefunden

Bei der angestrebten Vermarktung des Bahnhofsgebäudes ist die Stadt unterdessen noch keinen entscheidenden Schritt weitergekommen. Rautenberg zufolge laufen „aktuell Gespräche über eine mögliche Veräußerung des Gebäudes“. Vor zwei Jahren hatte die Stadt ein Exposé für das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude präsentiert.