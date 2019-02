Papenburg. Aus Nachbarn, die zuvor einfach nur in Häusern nebeneinander lebten, sind Freunde geworden. Entstanden ist das durch die neunjährige Marie-Sophie Kaspers aus Papenburg, die einem älteren Ehepaar im Alltag hilft. Marie-Sophies Mutter Sandra Kaspers hat ihre Tochter als "Kleiner Alltagsheld" nominiert.

"Unsere Tochter ist ein so soziales Mädchen, sodass uns immer wieder die Tränen in den Augen stehen. Es gibt so viele Momente und Eigenschaften, bei denen sich Erwachsene eine Scheibe abschneiden könnten" sagt Sandra Kaspers.

Die dreiköpfige Familie lebt am Papenburger Obenende am Bethlehem-Kanal, Tür an Tür mit dem Ehepaar Angela und Bernhard Bröer. Die Senioren sind mittlerweile auf einen Rollator und einen Gehstock angewiesen, leben in einem Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten und bewältigen ihren Alltag weitestgehend selbst. Über den Sohn des Ehepaares hat Marie-Sophie Kontakt zu den Bröers bekommen.

"Seit wir vor einigen Jahren hierher gezogen sind, hat Marie-Sophie die ältere Dame von nebenan kennengelernt", erzählt die 32-jährige Mutter. Seitdem hilft die Grundschülerin dem älteren Ehepaar im Garten, im Haushalt oder ist einfach nur für ein Gespräch immer wieder bei den Senioren zu Gast. Angela Bröer wird von Marie-Sophie mittlerweile "Oma" genannt.

Obwohl sie ihre eigenen Freunde nach eigenen Angaben nicht vernachlässigt, ist das Mädchen gerne mit den älteren Nachbarn zusammen. "Ich helfe der Oma sehr gerne", sagt sie. Die beiden tauschen sich immer über alles aus, was im Alltag passiert und für Angela Bröer ist Marie-Sophie so etwas wie ein eigenes Enkelkind geworden. Auch deshalb, weil ihre eigenen Enkel nicht in der Region wohnen.

"Sie ist ein sehr liebes Mädchen, setzt sich von sich aus für uns ein und sieht Arbeit, die sie dann erledigt", berichtet Angela Bröer. Bestand früher so gut wie kein Kontakt zwischen den Kaspers und dem Ehepaar Bröer, so sind Sandra Kaspers und ihr Mann Holger nun erste Ansprechpartner für das ältere Ehepaar. "Wir pflegen nun auch die typischen Traditionen mit dem Bringen eines Palmstocks oder dem gemeinsamen Backen zur Weihnachtszeit", erklärt Sandra Kaspers.

Die Mutter ist stolz auf ihre Tochter und beobachtet auch in anderen Situationen, dass Marie-Sophie ein großes Herz hat. "Auf der Hochzeit meines Bruders war ein farbiges Mädchen im Rollstuhl zu Gast. Niemand hat sie so recht beachtet, Marie-Sophie ist auf sie zugegangen und hat später sogar mit ihr getanzt", berichtet die gelernte Heilerziehungspflegerin. "Sie ist eben ein Gold-Engel, ist immer für alles und jeden offen und nimmt oftmals sehr viel Rücksicht auf andere Menschen."

Wer auch einen Vorschlag zum "Kleinen Alltagsheld" machen möchte, kann dies bei den Kommunen im nördlichen Emsland, dem Landkreis Emsland sowie bei der Ems-Zeitung machen. Nominierungen per E-Mail können auch direkt an mirco.moormann@noz.de übermittelt werden. Der Einsendeschluss ist am Donnerstag, 25. April 2019. Generell ist es wichtig, eine kurze Beschreibung mit den Daten der Nominierten mitzusenden, damit Kontakt aufgenommen werden kann.