Aschendorf. Auf der Bundesstraße 70 in Richtung Papenburg hat es auf Höhe Aschendorf einen Auffahrunfall gegeben, bei dem drei Autos beschädigt wurden. Ein Insasse wurde leicht verletzt.

Aus Richtung Lehe/Dörpen kommend wollte ein Autofahrer nach Angaben der Polizei von der B70 links in die Schützenstraße einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste das Auto abbremsen. Ein nachfolgender Fahrer brachte sein Auto noch rechtzeitig zum Stehen. Zwei weitere Autofahrer konnten jedoch nicht früh genug bremsen und sorgten für einen Auffahrunfall.





Am abbiegenden Auto entstand kein Schaden. Die drei folgenden Fahrzeuge wurden jedoch zum Teil stark beschädigt. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Ein am Unfall beteiligtes Taxi zum Behindertentransport hatte keine Fahrgäste an Bord.

Die B70 wurde von der Polizei an der der Ampelkreuzung B70/Oldenburger Straße in Richtung Papenburg gesperrt.