Papenburg. Mit „Gemeinsam Leben gestalten – mit Humor“ ist der Gottesdienst im Vorfeld des Karnevalsumzuges am Sonntag, 3. März, in der St.-Josef-Kirche Papenburg überschrieben. Die Messe unter Beteiligung von Akteuren des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) beginnt um 10 Uhr.

„Der Gottesdienst in St. Josef ist fester Bestandteil des PCV zum Karnevalsumzug“, sagt Ehrenpräsident Lukas Kampeling. Seit mehr als einem Jahrzehnt erbäten die Karnevalisten in Verbindung mit der Kirchengemeinde den christlichen Segen dafür, dass der närrische Reigen gut verläuft und von Unfällen und Verletzungen der Mitwirkenden sowie der Besucher verschont bleibe. „Zudem bitten wir darum, dass Petrus uns schönes Wetter beschert und die Sonne scheint“, fügt Kampeling schmunzelnd hinzu.

Seitens des PCV beteiligen sich am kommenden Sonntag der Gerd-Bliede-Chor und Sängerin Dena Lindemann mit Beiträgen an der Gestaltung der Messe. Seinen Auftritt hat traditionell auch Clown Beppo (Brigitte Horstmann) aus der Kirchengemeinde, der stets auf humorvolle und kreative Weise christliche Wertvorstellungen im Zusammenspiel mit den weltlichen Freuden des Karnevals aufzeigt. Diesmal hat Beppo Probleme mit seinem Fahrrad. Und er fragt analog zu Glauben und Kirche: Was ist wichtig, auf was kann man vielleicht verzichten oder sind alle Elemente auf ihre Art gleichermaßen bedeutsam?

Mit dem Leitgedanken „Gemeinsam Leben gestalten – mit Humor“ nimmt der Karnevalsgottesdienst eine zentrale Aussage der Pfarrei St. Antonius auf. „Gemeinsam Leben gestalten“ laute die Überschrift der im vergangenen Jahr verabschiedeten Vision für die Pfarrei. Ebenso sei es das aktuelle Jahresthema, erläutert Pastor Gerrit Weusthof. „Wir wollen gemeinsam unseren Glauben feiern, aber uns auch an weltlichen Dingen wie dem Karneval erfreuen.“

Weusthof erwartet eine gute Beteiligung an dem Gottesdienst im Vorfeld des Karnevalsumzugs und freut sich auf viele Kirchgänger, die kostümiert zur Messfeier kommen. In närrischer Verkleidung dabei sein dürften auf jeden Fall verschiedene Gruppen des Karnevalsvereins. Und die PCV-Amtsträger erscheinen im Ornat.

Der karnevalistische Umzug des PCV setzt sich am kommenden Sonntag um 13.11 Uhr vom Obenende aus in Richtung Stadtmitte in Bewegung. Die Zahl der Mitwirkenden beläuft sich nach Angaben des PCV auf rund 1800 Akteure. Sie verteilen sich auf etwa 90 Gruppen. Zwei Drittel davon beteiligen sich mit einem Mottowagen.