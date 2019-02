Zu den Großprojekten in Papenburg: Rekord im Spagat

Papenburg. Die Stadt Papenburg investiert so viel nie, muss sich dabei finanziell aber gewaltig nach der Decke strecken. Ein Kommentar.

In Papenburg tut sich was. Die Fehnstadt putzt sich in diesem Jahr nicht nur für die Blumenschau heraus, sondern investiert massiv in ihre Infrastruktur. Das ist allerdings auch bitter nötig.

Denn der Blick auf die Liste mit den Großprojekten offenbart auch den Investitionsstau der vergangenen Jahre. Der 2016 auf Eis gelegte Neubau des Bauhofes ist nur eines von mehreren Beispielen. Die öffentliche Infrastruktur ist teils marode – und damit sind nicht nur Straßen und Radwege gemeint.

Was paradox erscheint: Trotz großer Sparanstrengungen und hoher Steuereinnahmen wird der Schuldenberg im Rathaus nicht kleiner, im Gegenteil. Zu den derzeit 22 Millionen Euro kommen voraussichtlich weitere 15 Millionen hinzu. Aber auch die geplanten Investitionen sind so hoch wie nie. Bis 2023 stehen Ausgaben von fast 70 Millionen Euro an, allein in diesem Jahr sollen es mehr als 17 Millionen sein. Rekord.

Wie intensiv der Spagat ist, zeigt, dass die Stadt aktuell neun Millionen Euro aus dem Bestand ihrer flüssigen Mittel abbauen will. Andernfalls wäre der Etat 2019 gar nicht genehmigungsfähig.