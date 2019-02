Papenburg. Neue Schutzweiche, neues Gleis sowie Ersatz von Holz- durch Betonschwellen: An der Gleisanlage im Papenburger Hafen Süd stehen größer angelegte Arbeiten an. Im März soll es losgehen. Und wie steht es um weitere Großprojekte in der Fehnstadt? Ein Überblick.

Bis September sind die Gleisbauarbeiten im Hafen Süd veranschlagt. Wie Erster Stadtrat und Kämmerer Hermann Wessels auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, umfasst die Erneuerung der Anlage ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 680 000 Euro. Der Löwenanteil der Kosten (546 000 Euro) wird gefördert – und zwar aus Bundesmitteln in Höhe von 303 000 Euro und von der Landesnahverkehrsgesellschaft in Höhe von 243 000 Euro. Den Rest muss die Stadt aus Eigenmitteln beisteuern.

Bei den Arbeiten geht es Wessels zufolge hauptsächlich um die Erneuerung der Schutzweiche im Übergang der regulären Bahngleise zum Hafengleisnetz, den Austausch von Holz- durch Betonschwellen, das Erneuern des Parallelgleises an der Westseite im Industriehafen Süd sowie den Ausbau einer defekten und überflüssig gewordenen Weiche. „Alles auf Grün“, signalisierte der Leiter des städtischen Fachbereichs Finanzen, Jürgen Schendzielorz, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Controlling, Startbereitschaft.

Seeschleuse: Im September soll es losgehen

Voraussichtlich vier Monate später als zuletzt geplant geht die Stadt Schendzielorz zufolge vom Baubeginn für die in mehreren Abschnitten und mit Gesamtkosten in Höhe von 20 Millionen Euro veranschlagte Vollsanierung der Seeschleuse aus. „Es gibt zwar kleine Verzögerung, aber der grobe Zeitrahmen ist noch okay“, sagte Schendzielorz. An der Finanzierung sind Land und Landkreis mit jeweils mehreren Millionen Euro beteiligt. Die Stadt geht derzeit von einem Baubeginn im September aus.

Trotz des wochenlanges Stillstandes auf der Baustelle Mittelkanalschule 2018 liegen die Arbeiten zur Sanierung, Umbau und Erweiterung des Komplexes „immer noch im Zeitrahmen“, teilt die Verwaltung unter Berufung auf die Steuerer des Projekts mit. Bauunternehmen, Gutachter, Architekturbüro und Stadt waren sich im vergangenen Frühjahr uneinig im Hinblick auf die sogenannte Wasserhaltung auf der Baustelle gewesen.

Bauhof-Neubau: Europaweite Ausschreibung

Was den geplanten Neubau des Bauhofes an der Schulze-Delitzsch-Straße betrifft, will die Stadt das Millionenprojekt an einen Generalplaner ausschreiben. Das müsse aus formalen Gründen europaweit geschehen, erklärte Schendzielorz. Deshalb könne es voraussichtlich frühestens im Oktober zur Vergabe der Planungsleistungen kommen. Das mehrteilige Vergabeverfahren wird durch ein externes Beratungsbüro aus Bremen begleitet. Die Stadt hatte den Bauhof-Neubau vor drei Jahren aus Kostengründen bis auf Weiteres auf die lange Bank geschoben.

Wie beim Bauhof sieht die Stadt auch für den Rathaus-Anbau eine EU-weite Ausschreibung eines Generalplaners vor. „Aufgrund entsprechender Fristen wird eine Vergabe des Planungsauftrages etwa Mitte September möglich sein“, erklärt Wessels.

Jährlich 150.000 Euro Planungskosten für Bäder

Jährlich 150.000 Euro allein für Planungskosten stellt die Stadt in ihre Haushaltsentwürfe bis 2022 für die Zukunft der Bäderlandschaft ein. Die Höhe der tatsächlich benötigten Beträge hängt Wessels zufolge vom Umfang notwendiger Planungsaufträge beziehungsweise Variantenplanungen ab. Nach derzeitigem politischen Willen soll es eine Kombination aus Hallen- und Freibad beim Waldstadion geben.

Für die geplante Sanierung der Großraumturnhalle an der Kleiststraße gibt es bislang lediglich eine Kostenschätzung: knapp 3,5 Millionen Euro. Die Stadt bemüht sich um eine Förderung aus Bundesmitteln. Zunächst solle der Aktivtreff in Herbrum fertiggestellt werden. Nach wie vor nicht abgeschlossen sind die Planungen für eine Verlängerung der Nordtangente bis zur Ersten Wiek.