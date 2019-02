Papenburg. Mit einem leicht veränderten Vorstand startet der Kirchenchor St. Michael Papenburg in das Jahr 2019. Für Erwin Kuper, der sein Amt als stellvertretender Vorsitzender aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt hat, ist Inge Kuper in die Führung aufgerückt.

Den Auftakt der Generalversammlung bildete traditionsgemäß ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael, den der Kirchenchor musikalisch mitgestaltete. Obwohl der Auftritt mit kräftigem Applaus bedacht worden war, übten einige Sänger bei der anschließenden Sitzung Kritik daran. So wurde bemängelt, dass der Gesang des durch krankheitsbedingte Ausfälle dezimierten Chores von dem zugewiesenen Standort aus kaum durchgedrungen sei. In Zukunft wolle man aus akustischen Gründen deshalb häufiger vom Orgelboden singen beziehungsweise bei kleineren Veranstaltungen mittig in den Altarraum rücken.

Die musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten, besonders an den Hochfesten wie Ostern und Weihnachten, Konzerte und öffentliche Auftritte, gesellige Treffen und Tagesfahrten waren die Höhepunkte im Jahr 2018. Ein Adventsgottesdienst in Stapelmoor, die Weihnachtsmesse mit einer nach Aussage von Chorleiter Eugen Renz nahezu perfekten Leistung und das Konzert zum Jahresende hätten bleibende Eindrücke hinterlassen, führte Schriftführerin Ellen Sonntag aus.

In ihrem Rückblick stellte sie den Chorausflug nach Meppen und das Frühlingskonzert heraus. Das zusammen mit dem russisch-orthodoxen Chor aus Leer durchgeführte Konzert sei von den Besuchern als überaus gelungen bezeichnet worden, freute sie sich. Im Jahr 2019 sind Auftritte und Konzerte im kirchlichen und weltlichen Rahmen, ein Maigang und ein Kegelabend sowie am 20. Oktober ein gemeinsamer Auftritt aller Obenender Chöre geplant. Aufgrund von Terminproblemen soll der diesjährige Ausflug nach Mitteilung der Vorsitzenden Angelika Heyen ausfallen oder durch eine kurzfristig angesetzte Tagesfahrt ersetzt werden.

Als konzentriert und diszipliniert bezeichnete Chorleiter Eugen Renz die 35 aktive Mitglieder umfassende Gemeinschaft. „Es ist schön zu sehen, wie wir immer weitere Schritte nach vorne machen.“ Die große Bandbreite an christlichen und weltlichen Liedern werde stetig ergänzt und bilde inzwischen ein stattliches Repertoire, lobte er.

Das bestätigte auch Pfarrer Heiner Lohe in seiner Funktion als Präses und Mitglied des Chores. „Ich fühle mich bei euch gefördert und gefordert“, so der Geistliche. Für die geplante Feier anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Pfarrei St. Michael Papenburg am 1. November regte Lohe an, ausgewählte Lieder einzustudieren und dem Festgottesdienst dadurch eine besondere Note zu verleihen.

Zügig über die Bühne ging der Tagesordnungspunkt Neuwahlen. In Abwesenheit wurde Inge Kuper zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Ein einstimmiges Votum erhielt auch Schriftführerin Ellen Sonntag, die ihren Hut erneut in den Ring geworfen hatte.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Lenchen Drost und Gottfried Schlenkrich mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet. Umgesetzt werden soll der Vorschlag, in Zukunft häufiger als bisher zusammen mit den Gottesdienstbesuchern neue beziehungsweise wenig bekannte Lieder aus dem Gotteslob einzuüben.