Papenburg. Der Verein der Oldtimerfreunde Papenburg und Umgebung hat Wolfgang Kölsch und Hermann Kampker zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Beide hätten sich um den Verein große Verdienste erworben, sagte Vorsitzender Wolfgang Okken während der Mitgliederversammlung im Clubraum der Gaststätte Nordmann.

Schon vor der offiziellen Vereinsgründung in lockerer Runde 1987 gehörten die Geehrten zu jenen Oldtimerfans, die das Beisammensein, das Teilen von Informationen und die Freude am technischen Kulturgut zu ihrem Hobby machten. Kölsch habe nicht nur den Vorsitz übernommen, er habe den Verein weiter ausgebaut und sei zum eifrigsten Teilnehmer an Oldtimertreffen geworden, so sein Nachfolger Okken bei der Ehrung. Der inzwischen 77-Jährige war als 2. Vorsitzender im Amt und kandidierte bei Teilneuwahlen nach mehr als 31 Jahren im Ehrenamt nicht wieder. Kölschs Nachfolge trat Dominik Buser an. Die Ehrung des inzwischen 82-jährigen Hermann Kampker, der „stets für die Oldtimerfreunde im Einsatz war“ und an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, solle später erfolgen.

Schriftführer Knut Glöckner erinnerte an die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres, das auch vom Zulauf neuer Mitglieder geprägt gewesen sei. „Damit ist gewährleistet, dass die Oldtimerfreunde Papenburg auch eine Zukunft haben.“ Wie überall habe der Verein von Veranstaltungen gelebt, an denen allerdings überwiegend der „harte Kern“ regelmäßig teilnehme.

Laut Glöckner sind nach seinen Recherchen im Umkreis von 130 Kilometern von Mitgliedern mindestens 18 Oldtimertreffen besucht worden. Manche davon seien echte Klassiker. „Es hinterlässt dann schon einen gewaltigen Eindruck, wenn die Papenburger Oldtimerfreunde mit zehn oder mehr Fahrzeugen geschlossen auftreten.“ Im Ranking um das schönste Treffen sei der Vorstand gemeinsam mit dem Förderverein Obenende, der Kaufmannschaft und Gewerbetreibenden bemüht, Papenburg möglichst gut zu verkaufen. „Unser Treffen im April letzten Jahres war wieder eine tolle Veranstaltung mit vielen Gästen.“ Gerne würden Glöckner zufolge die Oldtimerfreunde weiterhin die Gewerbetreibenden bei der Optimierung ihrer Veranstaltung unterstützen, so dieser bei einem Blick auf das Fördervereinsvorstandsmitglied Alois Hockmann. Regen Zuspruch neben dem Treffen im Zentrum Obenende hätten Ausstellungen in Papenburg bei den Seniorenheimen „Haus Friederike“ und „Haus am Vosseberg“ gehabt, die Abwechslung ins Heimleben brachten.

Präsente für 25- und 10-jährige Mitgliedschaft bekamen Josef Borghorst und Raimund Hartkens.

Bereits Werbung für das 10. Internationale Oldtimer-Treffen am Sonntag, 28. April 2019, rund um den Alten Turm betrieb Alois Hockmann. Nach seinen Worten findet das Treffen mit über 500 Autos, Motorrädern, Treckern sowie einem Teilemarkt und Trödelmarkt bei „langem Einkaufen in der Einkaufsmeile Obenende“ statt.