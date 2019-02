Zur Raucherumfrage in Papenburg: Gefährlicher Trend

Papenburg. Interessante Ergebnisse zum Rauchverhalten hat eine Umfrage der Klasse 8 FL1 des Mariengymnasiums Papenburg in den Jahrgängen 7 bis 12 – mit Ausnahme der 11. Klassen – an der Schule hervorgebracht. Ein Kommentar.

Wenn 22 Prozent rauchen, weil ihre Freunde es auch machen, und ohnehin 60 Prozent nur auf Partys am Glimmstängel ziehen, kann es mit der Sucht und dem Verlangen zum Glück noch nicht allzu weit sein, oder?

Zwar nicht repräsentative, aber interessante Ergebnisse hat die Umfrage einer achten Klasse des Papenburger Mariengymnasiums unter 450 Mitschülerinnen zum Rauchverhalten hervorgebracht.

Dabei scheint unter den Rauchern die Zigarette an Einfluss zu verlieren. Die Wasserpfeife läuft der Kippe den Rang ab, was nicht heißt, dass die Shisha, egal ob mit oder ohne Tabak, weniger schädlich ist. So wird beim Rauchen einer Wasserpfeife oft tiefer und intensiver inhaliert als beim Zug einer Zigarette, was die Lunge schädigen kann. Daher warnt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, dass „die zurzeit beliebte Wasserpfeife mehr Gefahren birgt als gedacht“.

Shishas scheinen mit ihrem oft süßlich-fruchtigen Aroma die Zigarette als Einstiegsdroge in den Tabakkonsum abzulösen. Ein gefährlicher Trend, den das Umfrageergebnis am Mariengymnasium bestätigt.