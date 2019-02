Papenburg. 18 unterschiedliche Konzeptideen für das kindgerechte Lernen auf der Blumenschau 2019 im Stadtpark haben 67 angehende Sozialpädagogische Assistenten an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg in den vergangenen drei Monaten ausgearbeitet. Gestern präsentierten sie ihre Ergebnisse.

„Unsere Schüler haben in den vergangenen Monaten ihre Köpfe rauchen lassen“, berichtete Stefanie Nehe, die die Entwicklung der 18 Lernprojekte als Lehrkraft begleitet hat. Die präsentierten Ideen und Konzepte für das im Stadtpark zur Kernzeit der Blumenschau vom 17. Juli bis 4. August entstehende „Abenteuerland“ für Kinder und Jugendliche seien in intensiver Teamarbeit entstanden.

Thematisch orientiert habe man sich an einem Zitat des US-amerikanischen Schriftstellers Henry van Dyke, erklärte Nehe: „Nutze die Talente, die du hast! Die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“ Genau dies wolle man auch mit den Programmen bei den Kindern im Abenteuerland auf der Blumenschau erreichen.





Ökologisch, nachhaltig, umweltbewusst – die Lernprojekte, die die angehenden Sozialpädagogischen Assistenten ausgearbeitet haben, sollen den Kindern spielend vermitteln, was Natur und was Umweltschutz bedeutet. Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) lobte den Einsatz der Beteiligten: „Es ist klasse, dass alle Partner das Abenteuerland so bereichern. Wir wollen genau wie schon bei der Landesgartenschau alle Generationen erreichen.“ Die Kinder und Jugendlichen seien hier speziell herauszuheben.

Pragmatisch und kreativ – eine gute Mischung

In der Ausarbeitung der Projekte arbeiteten die Schüler der BBS eng mit der Historisch-Ökologischen Bildungsstelle (HÖB) und dem Sozialen Ökohof St. Josef zusammen. Nehe bedankte sich für die Zusammenarbeit und die Freiheiten, die die Projektgruppen in ihrer Arbeit gehabt hätten. „Sie haben die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen und ihre Kompetenzen in der Praxis zu üben“, richtete Michael Walker, Schulleiter der BBS für Hauswirtschaft und Soziales, sein Wort an die Schüler. „Sie handeln sehr pragmatisch und kreativ – eine gute Mischung für außerschulische Projekte.“

Eine der Projektgruppen um Anne Kowitz, Sandra Feldkamp-Albers und Stefanie Benthake beschäftigte sich mit der kindgerechten Vermittlung des Themas Wasserkreislauf. „Die Kinder sollen lernen, dass Wasser ein kostbares Gut ist, mit dem wir achtbar umgehen müssen“, erklärte die Gruppe und präsentierte ihr Arbeitsergebnis: Verschiedene Recyclingprodukte, die von den Kindern an einer Wand so angeordnet und umgesetzt werden können, dass der Fluss und die Wiederverwendbarkeit des durchfließenden Wassers verdeutlicht wird.

Anzeige Anzeige





100 Veranstaltungen

Brigitte Lausch, Jonas Terlau, Alice Romanini und Simone Wind entwarfen unter dem Titel „Bee Alive“ ein lebensgroßes Spielfeld, auf dem die Kinder anhand verschiedener Aufgaben das Leben und Arbeiten der Bienen nachvollziehen können. Nach einem 40- bis 50-minütigen Rundgang sollen die teilnehmenden Kindern alles über den Nutzen von Ammenbiene, Baubiene und Wächterin erfahren haben.





Kirsten Kuhlmann, Bildungreferentin der HÖB und Koordinatorin des Regionalen Umweltbildungszentrum, kündigte etwa 100 Veranstaltungen im Stadtpark während der Blumenschau an. „Die allermeisten davon sollen sich an Kinder und Jugendliche richten“, so Kuhlmann. Die HÖB, von der Stadt beauftragt, werde mit dem Ökohof, den Landfrauen, der Arbeitsgruppe Naturschutz sowie der Bildungslandschaft Obenende kooperieren, um ein umfangreiches Bildungsangebot aufzubauen, erklärte Kuhlmann.