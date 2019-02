Papenburg. Über das inklusive Konzept, die bevorstehenden Baumaßnahmen sowie die Fachkräftesituation hat sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck aus Lingen bei Daniel Abeln, Geschäftsführer der „Unterm Regenbogen – Katholische Kindertagesstätten GmbH“, in Papenburg informiert.

Die im vergangenen Sommer gegründete Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen inklusiv unter einem Dach zu vereinen. Während eines Besuches in der St. Antonius-Kindertagesstätte erkundigten sich Beeck sowie weitere FDP-Kommunalpolitiker bei dem Geschäftsführer. Derzeit werden Abeln zufolge die Kindertagesstätten St. Antonius und St. Franziskus umgebaut. Ein dritter Standort im Bereich der St. Josef-Kirche sei in Planung.

Inklusiver Kindergarten auch in Aschendorf?

Wie es von der Gesellschaft weiter heißt, gebe es seitens der Stadt Papenburg Überlegungen für den Bau eines inklusiven Kindergartens in Aschendorf. Um dem gestiegenen Bedarf an Krippenplätzen dort gerecht zu werden, wurde als Übergangslösung eine Kindertagespflege mit zehn Plätzen geschaffen. In jeder Kindertagesstätte soll es nach Abelns Worten Krippengruppen, Regelgruppen und heilpädagogische Gruppen geben. Ziel der Planungen sei es auch, im Jahr 2020 den heilpädagogischen Kindergarten vom St. Lukas-Heim vor dem Hintergrund der Inklusion aufzulösen.

„Alle Kinder gehen durch die gleiche Tür“

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wollte Beeck wissen, ob es Vorbehalte bei Eltern aus Regelgruppen gebe. „Die gibt es sicherlich in Einzelfällen. Aber wir holen jedes Kind dort ab, wo es steht. Das heißt wir nehmen eine Zieldifferenzierung vor, so dass eine individuelle Förderung entsprechend der unterschiedlichen Begabungen sichergestellt wird“, erklärte Abeln. Kindertagesstättenleiterin Heidi Bonk stellte die Praxis dar. „Alle Kinder gehen durch die gleiche Tür und es gibt pro Kindertagesstätte nur eine Leitung. Zum Team gehören jedoch nun neben Erziehern und Sozialassistenten auch Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Logopäden und Sozialpädagogen“, so Bonk.

Keine Unterforderung, keine Überforderung

Sie machte deutlich, dass kein Kind unterfordert und keines überfordert werden solle. So gebe es neben gemeinsamen Spielangebote und Zusammenkünfte in den Gemeinschaftsräumen und im Außenbereich, auch individuelle Angebote in den Gruppenräumen. „Inklusion ist eine Frage der gesellschaftlichen Haltung. Es ist vollkommen richtig, bereits bei Kindern mit der Inklusion zu beginnen“, wird Beeck in der Mitteilung zitiert.