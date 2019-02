Papenburg. Zäsur im Vereinsvorstand des Sozialen Ökohofs St. Josef in Papenburg: Die Generalversammlung berief gleich drei neue Mitglieder in den Führungsstab. Zum Vorsitzenden wurde Hans-Bernd Eissing gewählt.

Im Vorfeld der Zusammenkunft im Gemeindezentrum St. Josef hatten Vorsitzender Winfried Nehe, Kassenwart Alois Bamming und Schriftführerin Ursula Küppers ihren Rückzug aus dem Vorstand erklärt. „Wir wollen mit einem jüngeren Führungsteam im Jahr des 30-jährigen Bestehens des Ökohofs den Weg für die Entwicklung in den nächsten drei Jahrzehnten einläuten“, sagte Nehe.

Auch Geschäftsführer kündigt Rückzug an

In diesem Zusammenhang zeigte er auf, dass Ende März kommenden Jahres auch Geschäftsführer Andreas Menger in den Ruhestand gehen wird. Menger ist Gründungsmitglied und seit den ersten Tagen in verantwortlicher Position beim Sozialen Ökohof tätig. Die Suche nach einem Nachfolger solle direkt in den Händen des neuen Vorstands liegen, begründete Nehe den Führungswechsel während der Mitgliederversammlung. Die Ausschreibung der Geschäftsführerstelle werde voraussichtlich im Mai erfolgen.

Dank für 55 Jahre ehrenamtliches Engagement

„Der Soziale Ökohof spricht den scheidenden Vorstandsmitgliedern seinen Dank für insgesamt 55 Jahre ehrenamtliches Engagement aus“, unterstrich Geschäftsführer Bernd Jordan den Einschnitt im Führungsteam des Vereins. Alois Bamming blickt auf eine 29-jährige Tätigkeit als Kassenwart zurück. Ursula Küppers war 19 Jahre Schriftführerin und Winfried Nehe stand sieben Jahre an der Spitze des Vereins.

„Stark in der Bürgerschaft verankert“

Ein „großes Dankeschön für die vielen Jahre ehrenamtlichen Wirkens“ überbrachte Bürgermeister Jan Peter Bechtluft. „Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger“ überreichte er Nehe, Bamming und Küppers eine Ehrenurkunde der Stadt Papenburg und sprach ihnen Dank und Anerkennung von Rat und Verwaltung aus. Der Ökohof sei „ein wichtiger Baustein in der sozialen Stadt Papenburg“, sagte Bechtluft. Mit seinen rund 900 Mitgliedern sowie zahlreichen Förderern sei er als Biolandbetrieb und Beschäftigungsinitiative „stark in der Bürgerschaft verankert“.

Weichenstellungen angehen

Einhellig verliefen die Wahlen zur Neubesetzung des Vorstandes. Im Block wurden Vorsitzender Hans-Bernd Eissing, Kassenwart Hans Konen und Schriftführerin Rita Holtmann-Möller einstimmig von den rund 50 Teilnehmern der Mitgliederversammlung mit ihren Aufgaben betraut. Eissing bedankte sich auch im Namen der neuen Vorstandskollegen für das entgegengebrachte Vertrauen und kündigte an, die Weichenstellung für die Zukunft des Sozialen Ökohofes engagiert anzugehen. Zum Führungsteam des Vereins gehören ferner die Geschäftsführer Andreas Menger und Bernd Jordan sowie Pastor Gerrit Weusthof.

Feier zum 30-jährigen Bestehen am 2. Mai

Einen Blick richtete die Mitgliederversammlung derweil ebenfalls auf die Feier des 30-jährigen Bestehens des Ökohofes. Der runde Geburtstag soll in Erinnerung an das Gründungsdatum vor drei Jahrzehnten am 2. Mai gefeiert werden. Zum Programm des Tages gab Geschäftsführer Jordan bekannt, dass man Generalvikar Theo Paul als Festredner gewonnen habe. Zudem solle ein „Baum der Erinnerung“ errichtet und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Metallkonstruktion wird von der Johannesburg gefertigt. Die beweglich gestalteten Blätter tragen Schriftzüge, die auf Meilensteine in der Geschichte des sozialen und ökologischen Betriebes verweisen.

Anzeige Anzeige

Beschäftigung für 100 Frauen und Männer

Der Ökohof war vor gut 30 Jahren von Pastor Gerrit Weusthof von der Kirchengemeinde St. Josef im Vosseberg initiiert worden. Aus den ersten Anfängen im Ökolandbau und der Beschäftigung von sozial schwächer gestellten Menschen ist ein Betrieb mit Gewächshäusern, Agrarflächen und Hühnerhaltung erwachsen, der heute rund 100 Frauen und Männer Beschäftigung bietet. Wesentliche Standbeine sind eine Werkstatt zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem Hof am Seitenkanal in Herbrum sowie ein Bioladen und ein Biocafé am Hauptkanal in der Stadtmitte. Darüber hinaus engagiert sich der Verein in der Umweltbildung für junge Menschen und ist Partner des deutsch-niederländischen Forschungsprojekts zum grenzüberschreitenden Ökolandbau.