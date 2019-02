FDP Emsland Nord will den Hümmling stärken MEC öffnen

Neuer Vorstand: Auf der Mitgliederversammlung in Papenburg wurde ein neuer Vorstand bestehend aus (von links) Christa Ruhoff, Franz-Josef Bruns, Hans-Peter Kuhlemann, Jan J. Albers, Bernd Nienaber, Ferhat Asi, Laurens Westers und Marion Terhalle gewählt. Foto: Insa Pölking

isp Papenburg. Auf der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbandes Emsland Nord im Jugendgästehaus Johannesburg in Papenburg haben am Samstag die Parteimitglieder den Vorsitzenden Jan J. Albers mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Er führt diese Aufgabe weitere zwei Jahre aus.