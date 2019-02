Papenburg. „Ich kann Ihnen versichern: Der Mann hat Humor, auch wenn er Finanzminister ist“ – mit diesen Worten hat am Freitagabend Laudator Bernd Busemann dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers den Gerd-Bliede-Orden des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) verliehen.

Der Christdemokrat aus Lingen tritt als 19. Preisträger die Nachfolge des ehemaligen Bundesinnenministers und Kanzleramtschefs Rudolf Seiters an. „In der Regel wird Finanzministern nachgesagt, dass sie völlig humorlos seien. Doch in kenne Reinhold lange und weiß, dass er ein würdiger Preisträger ist“, sagte Parteikollege Busemann bei der Übergabe des Ordens.

"Schon in jungen Jahren als Kleinkind hat Reinhold durch ständiges Getute auf sich aufmerksam gemacht, was ihm in seiner Heimat den Spitznamen Tuten einbrachte", wusste Busemann weiter zu berichten. Deshalb sei schon früh klar gewesen, dass Hilbers ein kommunikativer Mann sei und sich bemerkbar machen könne – eine Busemann zufolge nicht unwichtige Eigenschaft als Karnevalist. Zudem sei Politik nach Worten des Vizepräsidenten des niedersächsischen Landtages nur mit einem gewissen Humor zu ertragen.

Die Verleihung des Gerd-Bliede-Ordens fand am Freitagabend erstmals während des sogenannten "Narrengelages" mit rund 80 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Narrerei im Hotel Alte Werft im Vorfeld der anschließenden Gerd-Bliede-Gala statt, bei der Hilbers seinen Humor unter Beweis stellte. "Der Grund dafür ist, auf der Gala mehr karnevalistische Elemente unterzubringen und die doch langwierige Zeremonie der Preisvergabe auf das wesentliche zu beschränken“, erklärte PCV-Präsident Wolfgang Heyen bei seiner Begrüßung.

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) sieht in dem Nachfolger von Rudolf Seiters einen "würdigen Preisträger". Das Stadtoberhaupt hofft, dass sich für Hilbers in seiner Funktion als Finanzminister in seinem Büro in Hannover mit Blick auf den verliehenen Pokal eingereichte Förderanträge aus Papenburg noch leichter bewilligen lassen.



Während des "Narrengelages" zeichnete PCV-Präsident Heyen mit Angelika Hoormann-Rüther (Ehrennadel in Bronze) und Lambert Leffers (Ehrennadel in Silber) zudem "zwei verdiente Vereinsmitglieder aus, die seit Jahren oftmals im Hintergrund zum Wohle des PCV tätig sind."