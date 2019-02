Osnabrück. Mit Geldstrafen für die beiden Hauptangeklagten hat die Berufungskammer des Landgerichts Osnabrück deren Überfall auf einen Rauschgifthändler in Meppen geahndet. Insgesamt acht junge Männer aus dem nördlichen Emsland waren an der Tat beteiligt gewesen.

Vom Amtsgericht Papenburg waren die acht Angeklagten wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu Jugendstrafen verurteilt worden, die allesamt zur Bewährung ausgesetzt wurden. Vier von ihnen waren dagegen in die Berufung gegangen. Nachdem zwei von ihnen der Berufungsverhandlung ferngeblieben waren und deren Strafe somit Rechtskraft erlangte, musste sich die Jugendkammer am Landgericht in Osnabrück nur noch mit den 19- und 21-Jährigen auseinandersetzen. Nach fünf Verhandlungstagen hat die Kammer nun das Urteil der Erstinstanz aufgehoben und neu gefasst. Der ältere der beiden Angeklagten wurde mit einer Geldstrafe von 1000 Euro belegt, der andere muss 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung überweisen.

Die Tat hatte sich Anfang 2017 direkt vor dem Bahnhof in Meppen ereignet. Ein in der Stadt lebender Drogendealer hatte sich dort nach einem telefonischen Kontakt mit einem Abnehmer getroffen. Unvermittelt hatte er sich aber anstelle des einen Kunden gleich acht jungen Männern aus dem nördlichen Emsland gegenübergesehen, die die Herausgabe von Geld forderten, um das er dem Vernehmen nach die beiden 19- und 21-jährigen Hauptangeklagten betrogen haben soll. Aus der Rudelbildung auf dem Bahnhofsvorplatz war ein Handgemenge geworden, in dessen Verlauf der Dealer zu Boden gegangen und zur Herausgabe von 185 Euro genötigt worden war. Einem Begleiter des Mannes war dabei durch einen Faustschlag der Kiefer gebrochen worden, ebenfalls wurde in dem Getümmel Pfefferspray eingesetzt.

Geänderte Interpretation des Straftatbestandes

Entscheidend für die Neufassung des Urteils war eine geänderte Interpretation des Straftatbestandes. Innerhalb des Verfahrens waren Staatsanwaltschaft und Gericht vom Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung abgerückt und gingen nun nur noch von Nötigung aus. Das erklärte sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH), „wonach selbst bei einem an sich illegalen Rauschgiftgeschäft die Vermögensposition des Käufers gesetzlich geschützt ist, die des Verkäufers jedoch nicht“, so erklärte es der Staatsanwalt während seines Plädoyers. „Ob man das jetzt für richtig hält oder nicht – darum geht es nicht“, kommentierte er. Die Regelung werde seit gut 20 Jahren angewandt, einer Überarbeitung der Richtlinie habe sich der BGH bisher verweigert.

„Aber mit Gewalt darf man in einem solchen Fall natürlich nicht vorgehen“, stellte die Vorsitzende der Jugendkammer in ihrer Urteilsbegründung später klar. „Sie sind an einem Dauerarrest gerade noch vorbeigeratscht“, beschied sie den beiden Angeklagten und verwies auf deren positiv geänderte Lebensführung, die ihnen von der Jugendgerichtshilfe bescheinigt worden war. Beide gehen inzwischen geregelter Arbeit nach, haben sich neue Freundeskreise gesucht und führen jetzt ein unbescholtenes Leben.