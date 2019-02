Papenburg. Mit Musik, Tanz und viel Humor ist der Papenburger Carnevals-Verein (PCV) bei der Prunksitzung in die finale Phase der Karnevalssession eingestiegen. Den Gerd-Bliede-Preis erhielt gestern Abend der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

„Der Hexenkessel raucht und knallt beim PCV im Zauberwald“ – das Motto des diesjährigen Sitzungsreigens des Papenburger Karnevals versprach ein geheimnisvolles und mystisches Programm. Doch am Ende sahen die Zuschauer im Forum Alte Werft dank des Einsatzes der 270 aktiven Darsteller ein farbenfrohes und vergnügtes Treiben in bester Karnevalsmanier.





Zwar musste PCV-Präsident Wolfgang Heyen zuerst aus dem Zauberwald befreit werden, aus dem er per Videobotschaft zugeschaltet war. Doch mit einem lauten Knall konnte er sich aus der Welt der Zauberei lösen und fand den Weg auf die Bühne, um alle Gäste begrüßen zu können.

Die Jüngsten beginnen

Sitzungspräsidentin Andrea Lindemann leitete nach einem Hallo des Prinzenpaares Thomas I. und Jana I. Kuhlmann direkt zum Auftritt der jüngsten Teilnehmern über – „auch, wenn die gar nicht mehr so jung und klein sind“, wie Lindemann etwas wehmütig feststellen musste. Die Minigarde brachte das Publikum mit Tanzeinlagen zu verschiedenen Rock-Klassikern in Fahrt. Auch Tanzmariechen und Prinzengarde boten mit ihren Choreografien Anlass zum Mitklatschen.





Bauchredner Uwe Maas bat Prinz und Präsident auf die Bühne und regte mit verliehenen Stimmen zwischen den beiden eine intensive Pärchen-Diskussion an, die sie in dieser Form sonst wohl eher nicht geführt hätten. Und der Prinz war gleich ein zweites Mal gefordert: In einem Tanz- und Gesangswettbewerb musste er sich mit der jungen Dena duellieren. Nach einer Performance des kölschen Klassikers „Superjeilezick“ befand Dena: „Na, das war doch schon ganz gut.“ Prinz Thomas I. reagierte entsetzt: „Ganz gut? Das war die Leistung meines Lebens!“

„Swinging Elferrat“ sorgt für den Höhepunkt

Nachdem die Tanzformation „Lifestyle“ das 70er-Jahre-Feeling von Abba in die Alte Werft zurückgebracht hatte, durfte sich der Gerd-Bliede-Chor gesanglich beweisen.





Auf den Auftritt von Heino-Double Willy Heitmann folgte die Büttenrede von PCV-Ehrenpräsident Lukas Kampeling als Gerd Bliede. Dieser hatte so einiges auf dem Herzen, hob die Stimmung mit „Du, mein Papenburg“ dann aber wieder an.

Für den Höhepunkt des Abends sorgte der „Swinging Elferrat“ mit einer Superhelden-Tanzeinlage, die seinesgleichen sucht. Hier stimmte von Kostüm bis Choreografie alles.





Nach einem Auftritt der „Schellenweiber“ setzte die Tanzgruppe „Body Language“ mit einer Choreografie, die die Evolution des Schmetterlings darstellte, das farbliche Highlight des Abends. Anschließend tanzte das Männerballett „Mad Dogs“ die Geschichte von „Macho-Manni“ und seinem Weg durch die Frauenwelt nach.





„Papenburger Jung“

Für den stimmungsvollen Abschluss der Sitzung sorgten die erstmals auftretenden „Singenden Timmerlü“, die Lieder aus dem Kölner Karneval auf die Stadt Papenburg umgedichtet hatten. Zu „Ich bin nur ein Papenburger Jung“ fanden sich alle Aktiven auf der Bühne ein.





Der 19. Gerd-Bliede-Preis ging an den in Lingen geborenen niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers. In seiner Rede forderte er die Gäste auf: „Trinken Sie mal noch ein Glas Bier. Das hilft nicht nur Ihnen, sondern auch mir, denn Biersteuer ist Landessteuer!“ Die Trinkfestigkeit der Emsländer hob er besonders hervor und scherzte: „Was im Emsland Vorglühen heißt, das heißt in Osnabrück schon Komasaufen.“