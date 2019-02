Papenburg. Der Zustand vieler Radwege in Papenburg ist Drahteselfreunden und Kommunalpolitikern seit Jahren ein Dorn im Auge. Nach dem Landkreis Emsland will nun auch die Stadt mehr Geld für die Instandsetzung von Radwegen lockermachen.

Wer beispielsweise regelmäßig mit dem Rad entlang der Emdener Straße zwischen Aschendorf und Papenburg unterwegs ist, wird regelrecht durchgerüttelt. Seit Jahren gleicht der Radweg zu beiden Seiten der Straße einer Buckelpiste. Immer wieder haben Politiker auf den schlechten Zustand und den aus ihrer Sicht damit verbundenen Gefahren gerade auch für Schüler hingewiesen. Passiert ist bislang wenig – außer, dass alle paar Hundert Meter Warnschilder mit dem Hinweis „Radwegschäden!“ aufgestellt wurden. Bei einem der Stadtteilforen im vergangenen Jahr zur Verkehrsentwicklungsplanung hatte eine der von der Stadt mit der Analyse beauftragten Ingenieurinnen den Radweg einfach nur als „gruselig“ bezeichnet.

Einladung zu Radtour

Für den beschriebenen Straßenabschnitt ist der Landkreis Emsland zuständig. Die Emdener Straße ist hier Kreisstraße. Der Papenburger Grünen-Abgeordnete Günter Buss lud den Kreistag in der Sitzung am vergangenen Montag ausdrücklich zu einer Radtour von Papenburg nach Aschendorf ein, um sich selbst ein (schmerzhaftes) Bild vom Zustand des Radweges zu verschaffen. „Entweder sind die Fahrräder hinterher beschädigt oder die Gelenke verstaucht“, sagte Buss. Der Radweg an der Emdener Straße, dessen Belag unter anderem durch Baumwurzeln aufgebrochen ist, sei eine Katastrophe, schimpfte Buss. Gleichsam machte er seinem Unmut als Vorsitzender der Grünen-Stadtratsfraktion auch in der vergangenen Sitzung des städtischen Ausschusses für Finanzen und Controlling Luft.

200 000 Euro zusätzlich

Der Landkreis hat auf Grundlage eines Antrages der Grünen-Fraktion für dieses Jahr weitere 200 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung zu seinen jährlichen 800 000 Euro für den Erhalt der Radwege an Kreisstraßen in den Haushalt eingestellt. Für 2019 steht im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Spahnharrenstätte beispielsweise die Erneuerung des Radweges für 400 000 Euro auf einer Länge von drei Kilometern an. Sofern sich in der zweiten Jahreshälfte herausstelle, dass weitere Projekte als den bislang vorgesehenen geplant werden könnten, könne die Verpflichtungsermächtigung als Grundlage für entsprechende Planungen und Auftragsvergaben genutzt werden, erklärt die Kreisverwaltung.

Ansatz im Etat verdreifacht

Auch im Papenburger Haushalt, den der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. März 2019 (ab 17 Uhr im Rathaus, letztmals beraten und dann beschließen soll, wird mehr Geld als bisher eingeplant. Wie der Erste Stadtrat und Kämmerer Hermann Wessels auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, ist der Ansatz für Instandhaltungen im Etat 2019 von 50 000 auf 150 000 Euro angehoben worden. „Darüber hinaus werden aus Rückstellungen weitere rund 100 000 Euro bereitgestellt“, so Wessels. Welche Radwege im Stadtgebiet bei der Instandsetzung Priorität haben und wie der Zeitplan aussieht, ist offenbar noch unklar. „Die Prioritäten für die Maßnahmen 2019 sind noch festzulegen“, teilt Wessels auf die entsprechende Nachfrage mit.

Liste ließe sich fortsetzen

Buss zeigt sich erfreut über die Aufstockung für den Radwegebau sowohl auf emsländischer als auch auf Papenburger Ebene. Dringender Handlungsbedarf besteht nach seiner Auffassung beispielsweise auch für den Radweg am Mittelkanal rechts, ebenfalls einer Kreisstraße. Auch dieser sei in katastrophalem Zustand. Die Liste ließe sich fortsetzen . . .