Papenburg. Ein Schild und eine Mettwurst, die an einem Holzstock befestigt im Volkspark Bokel entdeckt wurden, sollen offensichtlich Hundebesitzer erschrecken. Die Polizei hat sich nach einer Anzeige den Fall vor Ort angesehen, sieht aber derzeit keine Straftat.

Auf dem Schild ist zu lesen: "Nicht angeleinte Köter gibt es hier bald nicht mehr". Mit einem schwarzen Kabelbilder wurde an den Holzstock eine Mettwurst befestigt, augenscheinlich, um Hunde anzulocken. Gleich mehreren Besuchern des Volksparks, der zwischen Rheiderlandstraße und Friederikenstraße liegt, sind das Schild und die Mettwurst aufgefallen, die offenbar am Dienstag oder Mittwoch aufgestellt wurden. Mindestens zwei Bilder kursierten in sozialen Netzwerken und wurden eifrig kommentiert. Am Donnerstag war es dann im Park nicht mehr zu sehen, wie es in Kommentaren hieß.

Polizei ermittelt vor Ort

Bei der Polizei ist mindestens eine Anzeige eingegangen, bestätigte Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, am Freitag auf Anfrage. Beamte der Dienststelle in Papenburg seien auch vor Ort gewesen und nahmen das Schild in Augenschein. Eine Straftat konnten sie Dickebohm zufolge dabei bisher nicht feststellen, die Mettwurst war weder vergiftet noch mit spitzen Gegenständen gespickt. Auch gebe es keine Hinweise auf verletzte Tiere. Die Anzeige wurde daher als "sonstiges Ereignis" eingestuft.

Für den Straftatbestand der Bedrohung oder Nötigung fehle auf der Täterseite die konkrete Absicht, so der Polizeisprecher. Heißt also: Der Aufsteller des Schildes droht nicht konkret, dass er Gift oder andere Mittel einsetzt, um Tiere zu töten. Dass man dies subjektiv so denken könnte, reiche nicht aus, so Dickebohm.





Ganzjährig Leinenpflicht im Volkspark Bokel

Im Volkspark gilt ganzjährig eine Leinenpflicht für Hunde, Verunreinigungen sind zu entfernen. Darauf weisen mehrere Schilder hin, die an den Zugängen und an den Spazierwegen des Parks hängen. Über eine Veränderung der Anleinpflicht werde auch nicht diskutiert, sagt Karin Evering, Sprecherin der Stadt Papenburg. "Ein Zusammenhang mit der Ausweisung einer Hundefreilauffläche können wir nicht feststellen", so die Sprecherin. Über eine solche Fläche, auf der Hundebesitzer ihre Tiere unangeleint laufen lassen können, wird seit längerem in der Fehnstadt diskutiert. Im August 2018 hieß es von Stadtsprecher Heiko Abbas auf Anfrage, die in Papenburg geplante Hundefreilauffläche soll noch im laufenden Jahr angelegt und fertiggestellt werden. Umgesetzt wurde sie bisher aber noch nicht.

Bei Facebook wurden die Fotos des Schildes und der Mettwurst eifrig diskutiert. Ein Nutzer forderte: "Die Polizei sollte das Ding auf Fingerabdrücke untersuchen." Jemand anderes schrieb: "Ich besitze auch einen Hund. Aber auch als Hundebesitzer sollte man ,normale' Spaziergänger verstehen, die keine Hunde mögen, oder gar Angst davor haben. Wenn man beim normalen Spaziergang alle zwei Meter in einen Haufen tritt, dann kann man schon mal sauer werden. Viele, zu viele Hundebesitzer nehmen darauf keine Rücksicht und dann kommt so etwas dabei heraus." Einige Kommentatoren kündigten an, den Volkspark beim Gassigehen vorerst zu meiden.



Anonymes Schreiben an unsere Redaktion

Bereits im November 2018 flatterte ein an unsere Redaktion adressiertes Schreiben mit einem „Hinweis für streunende Katzen und nicht angeleinte Hunde“ ins Haus. Absender: anonym. Gedroht wurde mit den Worten: „Es ist genug! Es reicht! Ab sofort liegen im Stadtgebiet Papenburg zu wechselnden Zeiten, an jeweils verschiedenen Stellen, für Kinder nicht erreichbar, Leckerlies aus Mett oder aus Leberwurst mit Stecknadelstückchen aus. Guten Appetit!“

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Tatvorwurf: Vergehen nach dem Tierschutzgesetz. Das Verfahren wurde später eingestellt, weil es nicht möglich sei, einen Täter zu ermitteln.