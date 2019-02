Papenburg. Seit fast fünf Monaten ist Ilona Heijen als Interreg-Geschäftsführerin der Ems-Dollart-Region (EDR) im Amt. Im Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet die 42-Jährige über ihre neuen Herausforderungen und über die Bedeutung der EDR für die Menschen in der Region und damit auch im Emsland.

Jahrelang hat Papenburgs jetziger Erste Stadtrat und Kämmerer Hermann Wessels aus Aschendorf als Interreg-Geschäftsführer der Ems-Dollart-Region (EDR) das Gesicht des grenzübergreifenden, öffentlich-rechtlichen Zweckverbandes geprägt. Seit fast fünf Monaten ist nun seine Nachfolgerin Ilona Heijen im Amt. Die neue Herausforderung sei groß, aber auch spannend, vielseitig und mache Spaß, sagt die 42-jährige Rheiderländerin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Arbeit (be-)greifbarer machen

Neben der Kernarbeit fest vorgenommen hat sich die Mutter von zwei Kindern im Alter von 13 und 10 Jahren, die Arbeit der EDR öffentlichkeitswirksam (be-)greifbarer zu machen. „Europa investiert sehr viel in die Grenzregion. Wir wollen deutlich machen, was der Bürger davon hat“, erklärt Heijen. Zu den größten Herausforderungen zählt sie auch deshalb das Vermitteln der Bedeutung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, die nicht als selbstverständlich wahrgenommen werden dürfe.

Volle Konzentration erfordert derzeit die Vorbereitung auf die nächste Förderperiode. In der aktuellen, die seit 2014 und noch bis 2020 läuft, stehen für die deutsch-niederländische Grenzregion 440 Millionen Euro zur Verfügung. Mit Interreg werden Kooperationsprojekte entlang der europäischen Grenze finanziell unterstützt. Wichtigste Zielsetzungen des Programms sind die Erhöhung der Innovationskraftin der Grenzregion und der Abbau der Grenze in den Köpfen. „Das ist unser Dauerthema“, sagt Heijen. Und: „Wichtig ist, dass man voneinander weiß.“ Denn die Wege beispielsweise nach Winschoten oder Groningen seien kurz.

Anträge jederzeit stellen

Projektanträge können jederzeit von öffentlichen und privaten Personen, Organisationen und Unternehmen gestellt werden. Gefördert werden aber ausschließlich Projekte, bei denen deutsche und niederländische Partner kooperieren.

Wie Heijen berichtet, läuft in diesem Jahr die „heiße Phase“ für das Erstellen eines Gesamtkonzeptes mit den grenzübergreifenden Themen der Zukunft ab 2020. Dafür überarbeitet die EDR aktuell ihr Strategiepapier. In der kommenden Woche erörtern deutsche und niederländische Partner in Leer die zukünftige Ausrichtung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Gebiet der EDR, die 2017 ihr 40-jähriges Bestehen in Papenburg feierte und deren Geschäftsstelle mit 23 Mitarbeitern an der A 280 in Bad Nieuweschans liegt.

Themen früh platzieren

Mit der „Strategie No(o)rd 2020+“ sollen die Herausforderungen und regionalpolitischen Schwerpunkte identifiziert sowie Themen und Potenziale für die grenzübergreifende Zusammenarbeit aufgezeigt werden – und zwar unter folgenden Fragestellungen: Wie kann innovatives Wachstum und intelligente Spezialisierung in der regionalen Wirtschaft unterstützt werden? Wie gehen wir mit natürlichen Ressourcen um? Welche Entwicklungen bieten Lösungen für die Herausforderungen im Bereich Integration und Daseinsvorsorge? Bei Letzterem geht es unter anderem um den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Räumen.

„Der Finanzrahmen ist noch nicht abgesteckt, und Projekte sind noch nicht benannt. Aber wir wollen unsere Themen so früh wie möglich platzieren“, sagt Heijen. Europäische Zusammenarbeit entsteht nach ihrer Auffassung in erster Linie an der Grenze. „Wir leben in einer lebenswerten Region und haben Europa vor der Haustür“, betont die Interreg-Geschäftsführerin.

Weitere Infos zur EDR, zu Projekt- und Fördermöglichkeiten sowie Kontakt finden Sie auf www.edr.eu