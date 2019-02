Papenburg. 22 Prozent rauchen, weil ihre Freunde rauchen, 12 Prozent ziehen am Glimmstängel, weil in der Familie auch geraucht wird und zwei Prozent machen es, weil es cool ist: Diese und weitere Ergebnisse hat eine Umfrage der Klasse 8 FL1 des Mariengymnasiums Papenburg in den Jahrgängen 7 bis 12, mit Ausnahme der 11. Klassen, an der Schule hervorgebracht.

Ein Plakat mit dem Schriftzug „Be smart – don‘t start“ hängt kaum zu übersehen im Klassenraum der 8 FL1. Dahinter verbirgt sich eine bundesweite Initiative für rauchfreie Schulklassen vom 10. November 2018 bis 3. Mai 2019, an der sich unter anderem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beteiligt.

„Wir sagen Nein zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form“

Ein von jedem unterschriebener Klassenvertrag macht deutlich, dass es die 24 Schülerinnen der 8 FL1 ernst meinen mit dem Anliegen, eine rauchfreie Klasse zu sein. „Wir sagen Nein zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form“, ist dort niedergeschrieben. Für jede rauchfreie Woche innerhalb des Wettbewerbzeitraums wird ein Aufkleber auf das Plakat geklebt.



Die Teilnahme an der Initiative hat die Klasse animiert, zu erfragen, wie es in den anderen Jahrgängen sowie unter den Lehrern des Mariengymnasiums mit dem Rauchen aussieht. Eine anonyme Umfrage in den Jahrgängen 7 bis 12, mit Ausnahme der 11. Klassen, die sich im Umfragezeitraum in Praktika befanden, brachte interessante Ergebnisse hervor.

Mehr Wasserpfeife als Zigarette

So gaben 17 Prozent der Lehrer an, dass sie rauchen. Unter den rund 450 befragten Schülerinnen sind es zwölf Prozent. Knapp dreiviertel davon fingen im Alter von 14 oder 15 Jahren an. Dabei spielt allerdings nicht die Zigarette die Hauptrolle. So ziehen 36 Prozent am Glimmstängel, während 44 Prozent an der Wasserpfeife rauchen. 16 Prozent ziehen elektronische Zigaretten vor.

Bei der Umfrage gaben nur sieben Prozent an, dass sie regelmäßig rauchen. 60 Prozent sind nach eigenen Angaben „Partyraucher“ und jeder Fünfte zieht in Stresssituationen an der Kippe. Aufhören mit dem Rauchen wollen 38 Prozent.

Die Schülerinnen der 8 FL1 waren von der Ehrlichkeit im Rahmen der Umfrage überrascht. Die Rückläufe seien fast durchweg verwertbar gewesen. Die Klasse möchte die Ergebnisse nun den weiteren Jahrgängen vorstellen.

Die Teilnahme an der Initiative für rauchfreie Schulklassen band die 8 FL1 auch in das Zeitungsprojekt „Klasse!Kids“ der NOZ Medien ein. Bei einem Besuch im Mariengymnasium erklärte EZ-Redakteur Christian Belling den 24 Schülerinnen, dass Umfragen auch für die Redaktion ein Stilmittel sind, um Themen aufzubereiten. Zudem stellte Belling der Klasse, die sich über einen Zeitraum von vier Wochen mit der täglichen Ausgabe der Ems-Zeitung auseinandersetzte, seinen Arbeitsalltag vor.

Ein Besuch in den Redaktionsräumen im direkt an das Mariengymnasium angrenzende Verlagsgebäude sowie im Archiv rundete das Programm ab. Die Schülerinnen warfen dabei unter anderem einen Blick auf den ältesten Zeitungsband des Bestandes aus dem Jahr 1883.