Dörpen. Der gebürtige Aschendorfer Bernd Eikens ist beim Papierhersteller UPM zum Leiter (Executive Vice President) der Sparte Biorefining ernannt worden.

Die Sparte Biorefining ist eines von sechs Geschäftsbereichen bei UPM, bei dem es, vereinfacht gesagt, darum geht, die Reststoffe aus der Papier- und Zellstoffproduktion zu nutzen, zum Beispiel zu Biokraftstoff, Energie oder neuen Produkten in der Bauindustrie. Auch der Bereich Schnittholz gehört zur Sparte Biorefining.

Seit 2016 ist Bernd Eikens für den Bereich Spezialpapiere zuständig. Mit einem Jahresumsatz von 2,89 Milliarden Euro und 2144 Mitarbeitern im Jahr 2018 ist die Sparte Biorefining indes deutlich größer als die Sparte Spezialpapiere (Umsatz 2018: 1,43 Milliarden Euro, 1897 Mitarbeiter), die neue Position ist für den Emsländer also ein Karrieresprung. Bereits seit 2013 ist der 53-Jährige Mitglied des obersten Managements (Executive Team) bei UPM, leitete bis 2016 das Papiergeschäft von UPM in Asien, deren örtliche Zentrale sich in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai befindet. Seine Heimat blieb aber nach wie vor Papenburg, wo seine Familie lebt, hatte er in einem Gespräch mit unserer Redaktion im Frühjahr 2016 betont.

In seiner neuen Position wird er in Helsinki (Finnland) tätig sein und an Vorstandschef Jussi Pesonen berichten. Bei UPM ist der Emsländer seit 1998, absolvierte ein Diplomstudium an der Technischen Universität (TU) Darmstadt und machte seinen Doktortitel an der Colorado State University, also in den USA.

"Bernd Eikens hat klare strategische Einsichten und außergewöhnlich breite und vielseitige internationale Erfahrung. Ich kenne ihn als eine Person mit hoher Integrität und seine Führungsrolle in UPM ist beeindruckend. UPM Biorefining befindet sich in einer interessanten und aufregenden Phase. Der Geschäftsbereich wird mit ihm seine Geschäfte weiter verbessern und ausbauen, da bin ich sicher", wird Vorstandschef Pesonen in einer Mitteilung von UPM zitiert.

Außerhalb des finnischen Unternehmens ist Eikens Mitglied des Aufsichtsrates des Papenburger Bauunternehmens Johann Bunte und Beiratsmitglied der Werft Meyer Turku.

Der Manager leitete bis 2005 das Nordland-Papierwerk in Dörpen. Von 2005 bis 2008 war Eikens für die finnische Gruppe bereits in den USA tätig. Vor seiner Asien-Mission leitete er von Augsburg aus UPMs Geschäftsbereich Papier in Europa und Nordamerika. In seiner bisherigen Position im Bereich Spezialpapiere begleitete der 53-Jährige im vergangenen Jahr auch den Umbau der Papiermaschine 2 in Dörpen, die ab Ende 2019 sogenanntes Glassinpapier produzieren soll. Glassin beschreibt ein dünnes, aber extrem festes Papier, das beispielsweise als Träger von Klebeetiketten oder in der Verpackungsindustrie benötigt wird. Wegen des zunehmenden Onlineversandes (Etiketten) und dem Trend zu kleineren Verpackungsgrößen im Lebensmitteleinzelhandel spielt der Bereich eine immer größere Rolle für UPM.