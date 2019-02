Papenburg. Das Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas" verlässt die Baudockhalle II der Papenburger Meyer Werft. Die Überführung des neuen Luxusliners ist nach Werftangaben für Mitte März geplant.

Wie das Schiffsbauunternehmen am Donnerstag mitteilt, soll das Ausdocken der für die amerikanische Reederei Royal Caribbean International gebauten "Spectrum of the Seas" am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr beginnen. Nachdem der Luxusliner ausgedockt ist, wird das Schiff an der Ausrüstungspier der Werft anlegen und dort seine Schonsteinverkleidung erhalten.

Gläserne Aussichtsgondel

Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, wird auch die gläserne Aussichtsgondel, der sogenannte "North Star", auf das Schiff montiert. Bis zur Emsüberführung Richtung Nordsee, die voraussichtlich Mitte März stattfindet, liegt das Schiff im Werfthafen. Dort werden nach Angaben des Unternehmens weitere Ausrüstungsarbeiten und Erprobungen an Bord durchgeführt.



Schwimmteil für "Norwegian Encore" muss weichen

Um das Anlegen der "Spectrum of the Seas" am Pier zu ermöglichen, wird das zurzeit am Ausrüstungskai liegende Schwimmteil der "Norwegian Encore" im Vorfeld an einen anderen Liegeplatz im Werfthafen gebracht. Nach dem Ausdocken der "Spectrum of the Seas" wird das Schwimmteil für die "Norwegian Encore", die laut Meyer Werft im Herbst 2019 fertiggestellt wird, für den weiteren Bau in das dann freie Baudock II manövriert.

Die Meyer Werft weist darauf hin, dass alle Zeiten vorbehaltlich der Wetterbedingungen gelten.

Anzeige Anzeige

Platz für 4184 Passagiere

Das Papenburger Unternehmen baut die „Spectrum of the Seas“ für die US-amerikanische Reederei Royal Caribbean International (RCI). Baubeginn war 2017. Der Ozeanriese ist 347 Meter lang, 41 Meter breit und wird nach Angaben der Papenburger Schiffbauer 4184 Passagieren Platz bieten. Zu den Besonderheiten an Bord wird eine Bar gehören, an der Roboter die Getränke mixen.

Die „Spectrum of the Seas“ ist das vierte Kreuzfahrtschiff der sogenannten Quantum-Klasse, das die Werft für RCI baut. Die Schwesterschiffe „Quantum of the Seas“, „Anthem of the Seas“ und „Ovation of the Seas“ waren im Herbst 2014, im Frühjahr 2015 und im Frühjahr 2016 an die Reederei abgeliefert worden. Mit der "Odyssey of the Seas" soll ein fünftes Schiff dieser Klasse im Herbst 2020 an RCI übergeben werden.