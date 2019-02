Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat einen Mann aus dem nördlichen Emsland wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 21 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 36-Jährige gestand, den Verkauf von Gold auf Internetplattformen vorgetäuscht zu haben.

Die Gesamtsumme, die sich der Angeklagte durch die 21 Betrugsfälle beschafft hatte, beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Diese Summe muss er nun den Geschädigten zurückzahlen. Als Auflage der dreijährigen Bewährungszeit legte das Gericht zudem eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro fest, die der Angeklagte in monatlichen Raten zu zahlen hat.

Der 36-Jährige hatte unter verschiedenen Pseudonymen im Zeitraum von Sommer 2017 bis Frühjahr 2018 wiederholt Goldschmuck auf Verkaufsplattformen im Internet angeboten und verkauft. Diesen Schmuck besaß er jedoch niemals. Somit erhielt er das Geld von den Käufern, ohne im Gegenzug die Ware zu verschicken. Die Verkaufssummen pro Schmuckartikeln bewegten sich im Bereich zwischen 200 und 700 Euro.

Geldnot trieb den Angeklagten an

Da der Angeklagte sich hobbymäßig mit dem Goldhandel und dem Wert verschiedener Goldprodukte beschäftigt hatte, konnte er die Preise passgenau etwas unter dem üblichen Handelspreis festlegen und weckte so das Interesse vieler Käufer.

„Ich bin zu dieser Zeit arbeitslos geworden und habe monatelang kein Arbeitslosengeld erhalten“, erklärte der Angeklagte die Beweggründe seiner Tat. „Ich weiß, dass das dumm war und mir war auch bewusst, dass es auf kurz oder lang auffliegen wird“, gestand er. Er habe sich zu dieser Zeit jedoch nicht anders zu helfen gewusst. Bereits zuvor war der Mann mehrfach verurteilt worden, unter anderem wegen Betrugs und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Richter: Situation entschuldigt die Taten nicht

„Sie haben gewerbsmäßig gehandelt, weil Sie sich einen dauerhaften, nicht unbeträchtlichen Geldbetrag beschafft haben“, urteilte Amtsrichter Gerhard Többen, der dem Schöffengericht vorsaß. „Die Situation, in der Sie das getan haben, ist durchaus nachvollziehbar. Aber das entschuldigt die Taten nicht. So hätten Sie nicht handeln dürfen“, tadelte er den Angeklagten. Dieser kündigte mit seinem Verteidiger an, das Urteil zu akzeptieren und auf weitere Rechtsmittel zu verzichten.