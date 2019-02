Papenburg. Die Reparatur der Brigg „Friederike“ vor dem Papenburger Rathaus wird deutlich teurer als geplant. Wie sich herausstellte, müssen neue Masten her.

Statt mit 50 000 Euro schlagen die Arbeiten nun mit „weit über“ 150 000 Euro zu Buche. Das teilte der Leiter des städtischen Fachbereichs Finanzen, Jürgen Schendzielorz, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Controlling mit.

Masten im Dezember abgebaut

Die beiden großen Masten des Museumsschiffes waren im vergangenen Dezember mithilfe von Schwerlastkränen abmontiert worden, um sie auf Schäden untersuchen zu lassen. Das habe konkret erst nach der Demontage erfolgen können, erklärt Erster Stadtrat und Kämmerer Hermann Wessels auf Anfrage unserer Redaktion. „Das Schadensbild erfordert umfangreichere Überarbeitungen als erwartet“, so Wessels. Nach seinen Worten müssen die Masten sogar ganz neu hergestellt werden.









Wie der Erste Stadtrat weiter erklärt, ist außer den Masten auch die Takelage in Teilen erneuerungsbedürftig. „Darüber hinaus ist eine rutschfeste Beschichtung des Decks geplant.“ Auf Nachfrage, wann die Masten aufgebaut beziehungsweise bis voraussichtlich wann die „Friederike“ ihr gewohntes Erscheinungsbild zurückerhält, antwortet Wessels: „Vorgabe ist ein Wiederaufbau der Takelage bis Mitte Mai.“ Bis zum Start der Blumenschau Anfang Juni sollen die Arbeiten also beendet sein.

Vorgabe: Wiederaufbau bis Mitte Mai

Den Auftrag für die Demontage und die Überprüfung der beiden großen Masten der Brigg hatte die Stadt an die Bültjer Werft aus Ditzum vergeben. Bereits beim Abbau der Masten wurde in einer Pressemitteilung der Stadt betont, dass herausgefunden werden solle, wie stark das Holz mittlerweile in Mitleidenschaft gezogen worden und wie hoch der Reparaturbedarf ist. Entsprechend unklar war nach Angaben der Stadt, mit welcher Kostenhöhe zu rechnen sei. Die Verwaltung hatte zunächst einen fünfstelligen Betrag in den Haushaltsentwurf für das laufende Jahr eingestellt. Die Masten waren zuletzt im Jahr 2003 in größerem Umfang bearbeitet und teilerneuert worden.