Papenburg. Einen Lebenstraum erfüllt sich Sängerin und Entertainerin Aggi Schäffer am Freitag: Die gebürtige Papenburgerin, die durchaus als bekannte Größe im Karneval von Bremen bezeichnet werden darf, tritt zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt auf, in der sie 1941 geboren wurde.

Der Liebe wegen und wegen der besseren Jobmöglichkeiten zog es die heute 77-Jährige Anfang der 1960er Jahre in die Hansestadt. 1967 fing sie an, neben ihrem Beruf als Metzgerei-Fachverkäuferin als Sängerin aufzutreten. Zunächst als Duo mit einer Freundin als „Bremer Damen-Stimmungsduo Mady & Aggi“, seit Mitte der 1990er Jahre ist Schäffer Solo unterwegs, bei Großveranstaltungen wie dem Bremer Freimarkt, aber auch kleineren wie Firmenfeiern oder Geburtstagen. Im Karneval ist sie nicht nur musikalisch, sondern auch als Büttenrednerin aktiv. Auf die närrische Bühne ihrer Heimatstadt hat sie es bisher aber nicht geschafft, und das wird sich Freitag ändern. Mit eben jener Mischung aus Gesang, Sketchen und „Dönekes erzählen“ will sie bei der Gerd-Bliede-Gala im Forum Alte Werft das Publikum in Stimmung bringen. Schäffer führt eigene Lieder auf, aber auch Stücke überregional bekannter Künstler.

„Ich hoffe sehr, am Freitag Papenburger aus früheren Zeiten zu treffen“, sagt Aggi Schäfer, die von 1947 bis 1955 di Volksschule an der Friederikenstraße besuchte, damals noch unter ihrem Mädchennamen Hillmer. Aufgewachsen ist sie am Hauptkanal gegenüber des Marien-Hospitals.