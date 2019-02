Papenburg. Animation, Horror, Drama: Unterschiedliche Film-Genres hält die neue Kinowoche in Papenburg bereit.

Mit „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“ erhalten die abenteuerlustigen kleinen Helden aus „Die Winzlinge – Operation Zuckerdose“ aus dem Jahr 2013 eine animierte Insekten-Fortsetzung. Dabei wird ein noch junger Marienkäfer in einem Karton gefangen, gerät so auf ein Schiff und findet sich nach einer abenteuerlichen Reise im warmen Klima der Karibik wieder. Um den Sohn zu finden und zu retten bricht daraufhin auch der Käfer-Papa nach Guadeloupe auf. Vor Ort haben jedoch auch andere Krabbeltiere eine Rettung dringend nötig, denn eine menschliche Baustelle bedroht die Natur.

Todestag wiederholt sich

Am Donnerstag, 21. Februar, startet zudem die Horrorkomödie „Happy Deathday 2U“. Zwei Jahre nach den Ereignissen an Tree Gelbmans (Jessica Rothe) Geburtstag, hat sie es weiterhin nicht wirklich leicht im Leben, was vor allem am Sterben liegt. Nachdem die junge Studentin von einem Killer heimgesucht und kaltblütig ermordet wurde, hat sich ihr Todestag immer wieder aufs Neue wiederholt.

Als es ihr schließlich gelingt, ihren Mörder zu entlarven und so die Zeitschleife zu durchbrechen, scheint der Fluch gebannt. Doch dann wiederholt sich eben jener Tag erneut und es ist nicht nur ihr Leben, das in Gefahr ist, sondern auch das ihrer Mitmenschen. Gemeinsam mit Ryan (Phi Vu) und Carter (Israel Broussard) versucht sie, dem Tod einmal mehr von der Schippe zu springen.

Diverse Affären inklusive

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 25. Februar, und Mittwoch, 27. Februar, jeweils um 17 und um 20 Uhr das Drama „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Joan und Joe Castleman sind seit fast 40 Jahren verheiratet. Joe gefällt sich als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Er genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die ihm zu Teil wird, diverse Affären inklusive. Seine Frau Joan scheint dabei mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor und intelligenter Diplomatie die perfekte Unterstützung im Hintergrund. Als Joe für sein literarisches Oeuvre mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach Schweden. Begleitet werden sie dabei von ihrem Sohn David – ein selbst angehender Schriftsteller ohne Vaters Segen.