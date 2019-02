Papenburg. Die Stadt Papenburg steht vor den größten Investitionen ihrer Geschichte. Das geplante Volumen für 2019 beträgt mehr als 17 Millionen Euro - "so viel wie nie zu vor", teilte die Verwaltung am Mittwoch mit.

Mit den Millionensummen für den Haushalt dieses Jahres, den der Stadtrat voraussichtlich im März verabschieden soll, hatte sich am Dienstagabend der Ausschuss für Finanzen und Controlling beschäftigt.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, wird der Ergebnishaushalt für das laufende Jahr bei mehr als 69 Millionen Euro liegen und damit so hoch wie noch nie. Darüber hinaus liegt das geplante Investitionsvolumen bei rund 17,2 Millionen Euro, während in der Vergangenheit im Schnitt jährlich nur rund 10 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestanden hätten.

Bezahlt werden laut Verwaltung davon unter anderem der Teilneubau der Seeschleuse, die neuen Schulbauten der Mittelkanalschule und der Splittingschule, der Aktivtreff in Herbrum, die Sanierung und Erweiterung der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte, die Städtebauförderung in Aschendorf und neue Baugebiete wie zwischen Bethlehem und Splitting und viele Maßnahmen der Abwasserbeseitigung.

„Mit diesem Haushalt investieren wir so stark wie nie in die Zukunft unserer Stadt“, erklärt Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) in der Mitteilung. Im aktuellen Jahr könne die Stadt diese Investitionen dabei ohne Nettoneuverschuldung schultern, allerdings würden dazu mehr als 9 Millionen Euro Liquidität abgebaut, erklärte der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Jürgen Schendzielorz, in der Ausschusssitzung.

„Nur so ist der Haushalt überhaupt genehmigungsfähig, denn in den kommenden Jahren werden wir noch mehr Geld investieren müssen“, ergänzt Erster Stadtrat und Kämmerer Hermann Wessels. Für 2020 stehen im Haushaltsplan sogar Investitionen im Wert von mehr als 27 Millionen Euro. Auch hier stehen nach Angaben der Stadtverwaltung die großen Vorhaben wie Seeschleuse, Bauhof, Rathaus, Schulen und Baugebiete auf dem Programm. „Insgesamt stehen bei den Investitionen bis 2023 Ausgaben von fast 70 Millionen Euro an. Das ist ein enormer Wert und wir müssen uns in jedem Jahr intensiv Gedanken machen, wie man diese Ausgaben schultern kann“, werden Bechtluft und Wessels in der Mitteilung zitiert. Es werde kein Weg daran vorbeiführen, die einzelnen Maßnahmen zeitlich zu strecken, um überhaupt alle Investitionen tätigen zu können.

Im Ausschuss gab es für den Haushaltsentwurf lobende Worte. Er wurde (bei einer Enthaltung durch UBF-Plus-Ratsherr Gerhard Schipmann) einstimmig beschlossen. In der Diskussion zuvor hatte CDU-Fraktionschef Pascal Albers betont, dass die Investitionen notwendig und eine gute Entscheidung für die Zukunft der Stadt seien. Zudem stellte er heraus, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen positiv sei. Dies sei den Bürgern und Unternehmen in der Stadt zu verdanken.

Ebenfalls hob Albers hervor, dass der Ansatz für den Unterhalt der Radwege verdreifacht wurde und nun 150.000 Euro im Jahr beträgt. Gleiches gelte für die Planung eines neuen Hallen- und Freibades. Auch hier wurden die Planungskosten von zunächst 50.000 auf 150.000 Euro verdreifacht. Nur so könne man das Projekt zügig angehen.

Für die SPD sagte Ralf Diedrichs, dass der Entwurf für den Haushalt von der Verwaltung, insbesondere der Kämmerei, sehr gut vorbereitet worden sei. Vor allem das rasante Wachstum in Papenburg zwinge die Stadt zu mehr Investitionen. Darum seien die Rahmendaten des Haushaltes gut getroffen worden, so Diedrichs. Man könne mit den veranschlagten Mitteln weiterhin dafür sorgen, dass das Leben in Papenburg lebenswert bleibe.

Einen ähnlichen Ton schlug auch Günter Buss, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, an. Er lobte zahlreiche Investitionsvorhaben und vor allem die Erhöhung des Ansatzes für die Radwegesanierung. Diesen Ausführungen schloss sich auch Laurens Westers (FDP) an. Er bemängelte allerdings, dass das im vergangenen Jahr beauftragte Straßenkataster noch nicht vorliege. Ansonsten zeige er sich „wunschlos glücklich“.