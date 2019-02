Blick ins Archiv: Auch die Klasse 4 b mit Lehrerin Nicola Stell (hinten) schaute sich die alten Zeitungsbände an. Foto: Christian Belling

Papenburg. Direkt am Ort des Geschehens haben sich die knapp 40 Viertklässler der Papenburger Mühlenschule am Mittwoch über die Entstehung der täglichen Ausgabe der Ems-Zeitung (EZ) informiert. Innerhalb des Projekts „Klasse! Kids“ der NOZ Medien besuchten sie die EZ-Redaktion am Stadtpark.