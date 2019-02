Papenburg. Zwei unbekannte Männer haben am Samstagabend gegen 23.40 Uhr versucht, an der Straße Splitting links eine 18-Jährige auszurauben. Die junge Frau konnte flüchten. Die Polizei sucht nun aus einem bestimmten Grund einen Taxifahrer.

Die 18-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrrad auf der Straße Splitting links in Richtung Surwold unterwegs, als sich in Höhe Burlageweg/Freerkingweg die beiden Männer ihr in den Weg stellten und die Weiterfahrt verhinderten. Die Täter hielten das 18-jährige Opfer am Arm fest und schlugen ihr ins Gesicht. Dabei versuchten sie ihr die Handtasche zu entreißen. Die junge Frau setzte sich zur Wehr und flüchtete mit ihrem Rad.



Die beiden Gesuchten sind den Beamten zufolge etwa 1,60 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Eine Person sei von eher dünner Statur, hatte schwarzes Haar und trug einen "Undercut" (unteren Kopfhälfte rasiert). Er war mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Der zweite Täter hatte eine normale Statur und längeres dunkles Haar. Er trug eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Bomberjacke.

Die beiden Täter sollen zuvor auf der Straße gestanden haben, um ein Taxi anzuhalten. Der Taxifahrer dürfte die Tat beobachtet haben. Zeugen, insbesondere der Taxifahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.