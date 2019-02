Papenburg. Lange fristete es ein Dasein im Verborgenen, erst Jahrzehnte im Turm der Papenburger St.-Antonius, später in einem Werkkeller. Nun ziert das mechanische Uhrwerk des „Langen Anton“, wie das katholische Gotteshaus im Volksmund der Fehnstadt auch genannt wird, den Eingangsbereich der Alten Drostei.

„Das ist unser neuestes Schmuckstück und eine echte Rarität“, schwärmt Drostei-Eigentümer Willy Lückmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach seinen Worten bewegte das anno 1879 von der seinerzeit renommierten Fabrik J. F. Weule aus Bockenem bei Hildesheim gebaute Uhrwerk nicht nur die Zeiger der vier großen römischen Zifferblätter oben im Kirchturm, sondern war auch für das Geläut der Glocken zuständig. Wie in den alten Unterlagen der Firma nachzulesen ist, musste das Uhrwerk für das Aufstellen im Turm komplett auseinandergenommen werden. In der ausführlichen Anleitung heißt es zum Schluss: „Jede Uhr muss, wenn sie nicht in einem besonderen staubfreien Raume untergebracht ist, möglichst mit einem staubdichten Verschlage umgeben werden, der so geräumig sein muss, dass das Aufziehen der Uhr ungehindert geschehen kann und die Uhr zum Einölen, Stellen und Reinigen leicht zu erreichen ist.“

Längst werden Uhren und Glocken in der St.-Antonius-Kirche elektrisch betrieben. Wie Lückmann weiter berichtet, wurde das mechanische Uhrwerk vor Jahren ausgebaut und mit einem Kranlift aus dem Turm gehievt, als seine Dienste nicht länger benötigt wurden. „Es sollte sogar verschrottet werden“, sagt Lückmann. Aloys Agnesmeyer, damaliges Mitglied des Kirchenvorstandes, habe das Uhrwerk in Verwahrung genommen, es in seinem Werkstattkeller gehegt und gepflegt. „Er ist der Retter der Uhr“, betont Lückmann. Sein Sohn Kevin erklärt, dass die Zahnräder akribisch mit einer Zahnbürste geputzt und gereinigt und die Messingteile mit Spezialöl gepflegt worden seien und dadurch neuen Glanz erfahren hätten.



Fasziniert erzählt Willy Lückmann von der Funktionsweise des Uhrwerks, das im Turm mit bis zu 20 Meter langen Zugseilen über mehrsträngige Flaschenzüge mit Gewichten und Gegengewichten mit den Zeigerwerken, Zifferblättern und Glocken verbunden gewesen sei. „Heute läuft das ja alles digital“, sagt Lückmann. Beim Aufbau des historischen Uhrwerks in der Alten Drostei habe der Papenburger Uhrmachermeister Hermann Suren geholfen. In der Kirche dürfe sie im Übrigen nicht ausgestellt werden, weil sie kein Museum sei, erklärt Lückmann. „Kirche will Kirche bleiben. Und das ist auch gut so.“

Letztlich sei Agnesmeyer auf ihn zugekommen und habe angefragt, ob er Interesse an dem Uhrwerk habe, berichtet Lückmann. Durch einen Beschluss des Kirchenvorstandes sei der Besitzwechsel besiegelt worden.



Ein Paradebeispiel

Für Lückmann ist das Ganze ein Paradebeispiel für die Philosophie der Drostei, die Menschen mit Geschichte und Geschichten füllen sollen. „Wichtig ist die Geschichte hinter dem Gegenstand. Dadurch entstehen Gespräche und die Gegenstände beginnen, lebendig zu werden“, erklärt Lückmann. So sind die Gegenstände in der Drostei nach seiner Auffassung keine Ausstellungsstücke, an denen man einfach vorbeigeht. „Die Menschen sind eingeladen, sich einen Zugang zu den Gegenständen zu erschließen, um ihre eigene Geschichte zum Leben zu erwecken. Das schafft Raum für Dialoge und Wertschätzung“.

Die Rechnung geht offenbar auf. „Immer wieder machen mich Leute auf Gegenstände aufmerksam und fragen an, ob wir Verwendung für sie haben“, sagt Lückmann. So sei es auch bei dem Uhrwerk gewesen.



Die St.-Antonius-Kirche ist in den 1870er-Jahren nach den Plänen des Osnabrücker Diözesanbaumeisters Alexander Behnes, ein gebürtiger Papenburger, erbaut worden. Ihr quadratischer Glockenturm erhebt sich 88 Meter hoch über die Fehnstadt. Die vier Turmuhren sind in etwa 60 Meter Höhe angebracht.