stmi Papenburg. Um ihrem Titel als „Fairtrade“-Schule gerecht zu werden, haben die Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg im Bereich Wirtschaft und Technik einen „Fair-o-Maten“ installiert, in dem fair gehandelte Produkte erworben werden können.

„Es handelt sich um einen nachhaltigen Automaten für nachhaltige Produkte“, erklärte Politiklehrer Anno Immenga bei der gestrigen Vorstellung des neuen Angebots. Dem Pädagogen zufolge besteht der altmodische Automat ausschließlich aus recycelbaren Materialien. Zusammengebaut wurde er von einer Schülergruppe. „Er funktioniert ganz ohne Strom“, berichtete Immenga weiter.

Ungewohnte Bedienung

Die gesamte Vorrichtung werde mechanisch betrieben. Für einige Schüler sei die Bedienung des Automaten noch ungewohnt, so der Politiklehrer. Das Geld muss passend in den richtigen Schlitz gesteckt und im Anschluss die dazugehörige Kurbel gedreht werden, bis das gewünschte Produkt in den Entnahmeschacht fällt. Ein Vorgang, der bei modernen Automaten vollkommen elektronisch abläuft, werde hier auf umweltfreundliche Weise durchgeführt. Außerdem kommt der Automat ohne Münzwechsler sowie Kühlung aus.

„Der Snackautomat wird sehr gut angenommen und bietet eine gute Ergänzung unseres Angebotes in der Mensa und dem Schülerladen, in dem wir schon lange Kaffee und andere Produkte aus dem fairen Handel anbieten“, führte Immenga weiter aus.

Beitrag für Bewerbung der Stadt

„Wir freuen uns, dass wir hiermit auch zur Bewerbung Papenburgs als Fairtrade-Town beitragen“, ergänzte BBS-Leiter Peter Peters. Auch Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft (CDU) lobte die Initiative. „Wir als Stadt sind darauf angewiesen, dass aus der Bürgerschaft, oder wie hier aus der Schülerschaft, solche tollen Projekte entstehen.“ Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann lobte die Schule für ihren vermehrten Einsatz im Bereich des fairen Handels. Dazu zähle der „Eine-Welt-Kiosk“, in dem Schüler fair gehandelte Produkte anbieten, aber auch der „Fairtrade-Becher.“ Dabei handelt es sich um einen Mehrwegbecher, durch den der Plastikmüll an der BBS deutlich gesenkt werden soll.

„Fairer Handel hat ursächlich etwas mit Gerechtigkeit zu tun“

Auch Petra Lübbers, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung beim Landkreis Emsland, zeigte sich begeistert von der jüngsten Anschaffung der BBS. „Fairer Handel hat ursächlich etwas mit Gerechtigkeit zu tun“, so Lübbers.

Der Snackautomat bietet Schülern nach Angaben von Immenga eine Reihe von Süßigkeiten aus fair gehandelten Produkten an. Er unterstreiche nicht nur das Bild der BBS als „Fairtrade-Schule“, sondern auch das der Stadt Papenburg, die zur „Fairtrade-Town“ ernannt werden möchte.