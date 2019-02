Werlte. Ein 46-Jähriger hat am Montagmittag in Werlte eine Anwohnerin mit einem Messer bedroht, beging Sachbeschädigung und leistete Widerstand gegen die Polizei.

Nach Angaben von Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, beging der in Werlte wohnende Mann sechs Straftaten.

Zunächst trat er an der Molkereistraße eine Tür ein, beging also Sachbeschädigung, drang ins Haus ein und bedrohte die Bewohnerin mit einem Messer. Als die herbeigerufenen Polizisten seine Personalien feststellen wollten, leistete er Widerstand. Wenig später riss er einen Briefkasten von einer Wand und nahm den Inhalt mit, beging also erneut Sachbeschädigung und Diebstahl. Daraufhin brachte ihn die Polizei in ein Krankenhaus, wo er erneut randalierte.

Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.