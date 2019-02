Papenburg. Nicht weit genug geht der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Papenburg der CDU-Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger in der Fehnstadt. Der Antrag steht auf der Tagesordnung für die Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 20. Februar 2019, die um 17 Uhr im Rathaus beginnt.

„Vor allem der Beschlussvorschlag, nur Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen und Wegen durchzuführen, die nicht unter die Satzung fallen, bis ein endgültiger Beschluss erfolgt ist, ist nach unserer Auffassung nicht zielführend“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Terhalle. Nach Auffassung der Liberalen müssten zunächst die Straßen und Radwege mit der größten Dringlichkeit im Hinblick auf eine Sanierung angepackt werden – unabhängig von einer bestehenden veralteten Satzung.

Die FDP beantragt deshalb, die Straßenausbaubeitragssatzung in Papenburg außer Kraft zu setzen und die durch das Landes-Kommunalabgabengesetz gegebene Möglichkeit, die auf Landesebene zur Diskussion stehe, zur Beitragserhebung nicht in Anspruch zu nehmen. Die Finanzierung sei „anderweitig“ sicherzustellen. Der von der CDU gemachte Beschlussvorschlag sei nicht neu und beispielsweise in den Etatberatungen 2017 thematisiert worden, so Terhalle.

Wie berichtet, drängt die CDU darauf, dass die Verwaltung alternative Lösungen zur Straßenausbausatzung aufzeigt. Sie sollen darauf abzielen, dass Erneuerung und Sanierung von kommunalen Straßen künftig ohne finanzielle Beiträge der jeweiligen direkten Anlieger erfolgen.

Für die Ausschusssitzung, bei der es laut Tagesordnung hauptsächlich um einen Zwischenbericht zum Verkehrsentwicklungsplan geht, liegen überdies zwei Anträge der SPD-Fraktion vor. Sie fordert eine Verbreiterung der Einmündung der Moorstraße in die Friederikenstraße, damit der abbiegende Verkehr besser fließen kann. Zudem sollen Fußgänger und Radfahrer die Kreuzung Erste Wiek/Splitting „gefahrlos“ überqueren können.