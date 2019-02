Papenburg. Insekten als alternatives Nahrungsmittel – damit beschäftigt sich eine Studentengruppe der Leibniz-Universität Hannover. Ihre Studien führten sie nun für eine mögliche Kooperation nach Papenburg.

Die Studierenden züchten und experimentieren mit der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) als erschwingliche Protein- und Mikronährstoffquelle. Ziel ihres Projektes namens „Insectus“ ist die Bekämpfung von Hunger und Nährstoffmangel im Zusammenspiel mit der Schaffung von Arbeitsplätzen.





„Eines der größten nicht gelösten Probleme der Welt ist die Unterernährung, insbesondere der sogenannte ,Hidden Hunger‘, bei dem ein Mikronährstoffmangel zu Unterentwicklung oder Mangelerscheinungen führt, ausgelöst durch die finanzielle Notlage und einseitige Ernährung. Hier möchten wir ansetzen und eine effiziente und nachhaltige Lösung bieten. Dieses Projekt ist unser Beitrag gegen Unterernährung“, erklären die Studierenden auf der Homepage ihres Projektes. Das Vorhaben ist Teil der Nichtregierungsorganisation Enactus, die nach eigenen Angaben weltweit Projekte ins Leben ruft und Menschen in schwierigen Lebensumständen unter die Arme greift. Dabei führe die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das kreative Denken der jungen Mitglieder zu zukunftsweisenden Lösungen.

Den Seminartag in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte in Papenburg führten die Studierenden mit Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann durch – auch, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Hövelmann engagiert sich seit Jahren im Rahmen der Stiftung „Klima schützen, damit Kinder leben können“ unter anderem in einem Farmprojekt in Uganda.





Nach Meinung des Leiters der Gruppe, Arthur Uhlmann, ist Hövelmann einer der wenigen Menschen, die über eine reiche Erfahrung in der Entwicklung ländlicher Räume, die Beschäftigung von Arbeitslosen und in der Entwicklungszusammenarbeit verfügen. Das mache eine Zusammenarbeit interessant.

Anzeige Anzeige

Die Studenten würden nach eigenem Bekunden gerne mit den Berufsbildungszentren und gegebenenfalls mit der Surwolder Jugendhilfeeinrichtung Johannesburg bei einem Projekt zusammenarbeiten, weil dort ein enormes praktisches Wissen vorhanden sei.

Die Ergebnisse könnten nach Hövelmanns Auffassung in der Butema-Produktionsfarm konkret umgesetzt und ein weiteres Standbein der Farm werden. Insbesondere dann ,wenn aus den Larven der Soldatenfliege Mehl produziert und verkauft wird. Eine Beimischung von 20 bis 40 Prozent pro Tag in den üblichen Maisbrei werde schon den Mangel an Nährstoffen deutlich verringern, meint Hövelmann.

Als erste Stufe ist der Einsatz der Larven als Hühnerfutter geplant, um den teuren Einsatz von Legemehl und Soja zu verringern oder zu vermeiden. „Die produzierten Eier werden dazu beitragen, den Eiweißmangel gerade bei Kindern zu verringern“, so Hövelmann.