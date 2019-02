Sögel. Da aufgrund der katastrophalen Verhältnisse nach starken Schnellfällen und Verwehungen im Winter 1979 die Schulstunden ausfielen, hatte der damals 17-jährige Schüler Ludger Rötepohl Zeit, mit seiner Pocketkamera auf Fotopirsch zu gehen. Aus seinem Fotoalbum stellte er unserer Redaktion einige Fotos zur Verfügung.

Besonders wichtig war für die Hümmlinger die Sicherstellung der Rettungseinsätze bei schweren Erkrankungen und Unfällen. Daher war beim damaligen Kreiskrankenhaus in Sögel ein Sanitätspanzer der Bundeswehr stationiert, der auch entlegene Gebiete erreichen konnte. Die Firma Schlangen war im Ort mit einem vorne am Lkw angebauten Schneeschild unterwegs. Rötepohl beobachtete das Gefährt bei den Schneeräumen vor der dem Feuerwehrhaus an der Ulmenstraße sowie einen Radlader vor der alten Post am Marktplatz.

Als Messdiener war der 17-Jährige auch im Einsatz, den Schnee bei der Kirche wegzuräumen. Auf einem seiner Fotos ist zu sehen, dass selbst Pastor Johannes Tüting die Schneeschippe in die Hand genommen hatte. Der Kirchenrendant kredenzte ihm und anderen (erwachsenen) Helfern eine kleine Stärkung.

Auch Familienfotos fehlten nicht in der Sammlung. Ein Bild zeigt Rötepohls Vater Hans, der als begeisterter Wintersportler seinen Opel mit Schneeketten ausgestattet hat, während Mutter Gertrud mit Nachbarin Adelheid Langen nach dem Einkaufen Neuigkeiten austauschte.