Papenburg. Der Diözesanbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland, Anba Damian, hat bei seiner Stippvisite in der Fehnstadt auch das Gymnasium Papenburg besucht.

Der Geistliche, 1995 in Ägypten von Papst Schenuda III. zum Bischof geweiht, ist als Seelsorger und Ansprechpartner für 12.000 deutsch-koptische Christen in acht koptisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland zuständig. Er war auf Einladung von Dr. Volker Eissing nach Papenburg gekommen.

Bischof Damian erzählte den Schülern von dem Wiederaufbau seines Klosters in Höxter, welches er symbolisch für eine D-Mark gekauft habe. Auch gab er eine Probe des koptischen Kirchengesanges und schenkte den Schülern eine CD mit Aufnahmen dieser Musik. Der hobbymäßige Quadfahrer betonte ebenfalls, dass die Zukunft der Kirche in den Händen der Jugendlichen läge. Am Ende seines Vortrags durften Schüler auch noch Fragen zu seinem Glauben stellen. Als Erinnerung wurde an jeden Schüler ein kleines koptisches Kreuz verschenkt.