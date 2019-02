Tunxdorf. Zum inzwischen dritten Mal hat die Gruppe Lebenskunst zu einem besinnlichen Kunstabend eingeladen. Die Veranstaltung unter dem Motto „Dazwischen“ lockte zahlreiche Besucher in die voll besetzte Herz-Mariä-Kapelle in Tunxdorf-Nenndorf.

Nachdenklich stimmende Bilder von Silvia Gerbrand, begleitet von Texten von Doris Brinker sowie Liedern von Christa Dickebohm mit dem Kirchenchor St. Cäcilia Lehe, moderiert von Maria Butterweck, ermöglichten den Besuchern, in besonderer Atmosphäre eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und dabei über die eigene Selbst- und Weltsicht ins Nachdenken zu kommen.

Das themengebende Bild „Dazwischen“ mit einer Frau auf einem Bahnhof lud zur Reflexion über immer wieder vorkommende Zeiten dazwischen ein – zwischen Menschen, zwischen Orten, zwischen Schicksalen, zwischen dem „ich bin“ und „ich sein“. Durch aufeinander abgestimmte Bilder, Worte und Lieder regte nach diesem Impuls auch das Bild „Der Mann am Feuer“ zu einem Perspektivwechsel an.





Ein alternder Mann steht an einer Feuertonne – was zunächst traurig scheint, bewirkt nach eingehender Betrachtung eine starke Zufriedenheit und Dankbarkeit über Wesentliches im eigenen Ich.

Die Gruppe lädt schon jetzt zu ihrem nächsten Kunstabend zum Thema „Vielfalt“ am 25. Oktober 2019 in die Kirche St. Marien in Papenburg ein.